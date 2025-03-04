2025經濟自由度 台灣連續3年獲全球第4名

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（中央社記者蘇思云台北4日電）國發會今天表示，美國智庫傳統基金會3月3日發布2025經濟自由度指數（2025 Index of Economic Freedom），在184個經濟體中，台灣全球排名第4，亞太地區排名第2，台灣僅次於第1名新加坡、第2名瑞士與第3名愛爾蘭，也是連續3年維持全球第4。

根據報告，台灣今年平均總分79.7分，較去年80分略減0.3分。台灣排名仍領先澳洲（6）、紐西蘭（11）、韓國（17）、美國（26）、日本（28）、英國（33）及中國（151）。

國發會今天發布新聞稿，2025經濟自由度指數報告指出，受疫情期間不明智的經濟政策選擇、通膨上升、俄羅斯持續入侵烏克蘭、中東地區更廣泛的衝突，以及其他經濟和地緣政治緊張局勢影響，不僅危及經濟復甦，各國在透明度、效率、開放性及政府效能等政策領域，也面臨許多長期結構性挑戰。

今年台灣12項評比指標中，有5項指標列為自由（100到80分）等級，依序為司法效能（94.4分）、健全財政（91.3分）、政府支出（90.1分）、貿易自由（86.6分）及財產權（83分）。其中，司法效能從2020年的70.1分持續推進到2025年94.4分，進步逾24分，為台灣近5年來得分表現最佳的指標；健全財政、貿易自由及財產權指標得分也較去年進步。

此外，台灣有5項指標全球排名前20名，依序為貿易自由（第5）、貨幣自由（第8）、司法效能（第13）、勞動自由（第17），以及政府支出（第20）；今年的貿易自由（第7升至第5）、投資自由（第38升至第28）及金融自由（第37升至第35）的全球排名，也都有所提升。

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國發會指出，台灣在2023至2024年推動多項法制改革，例如修正電子簽章法，增進電子簽章的普及運用與法律效益；修正商標法，引進商標註冊加速審查機制及建立商標代理人管理制度；建置法規命令草案年度立法計畫專區，落實法規命令訂定過程透明化；發布金融業運用人工智慧指引，鼓勵金融業在風險可控的情況下，導入、使用及管理AI；修正金融消費者保護法，完備金融服務業法制規範及強化資訊揭露等。

不過，國發會指出，台灣企業正經歷前所未有的挑戰，不僅是技術升級，更需結合數位轉型、韌性策略與永續發展等多重目標。政府將本於經濟自由化理念，協助企業因應商業模式創新，確保台灣在新全球經濟格局中的國際競爭力。（編輯：潘羿菁）1140304