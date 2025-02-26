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川普喊晶片課稅 經長：政府底線是不接受不公平關稅

2025/2/26 14:36（2/26 15:04 更新）
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經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北26日電）美國總統川普揚言對台灣半導體課稅，經濟部長郭智輝表示，政府的基本底線是不接受不公平的關稅，其他都可以談。此外，也應讓貿易夥伴清楚台灣供應鏈角色，「是幫助你（貿易夥伴）的產業賺錢，而非去賺你的錢」。

川普近期表示，將對其他國家課徵對等關稅，並揚言對台灣半導體課稅。郭智輝昨天在立法院備詢時表示，美國將對台灣晶片課徵100%關稅「不一定不合理」，引發討論。

郭智輝今天出席智慧創新大賞啟動記者會會後受訪表示，現在雙方談判進行中，並不能透露太多細節，行政院長卓榮泰昨天也表示台灣不接受不公平的關稅，這是基本底線，其他都可以談。

郭智輝表示，在談判過程中不是只有yes或no，很多談判策略是「yes but」，由於現在任何的答案可能會影響談判團隊的結果，對於美方談判策略不予批評。

郭智輝表示，關稅只是川普談判的手段，重點是要了解美方談判的背後想要什麼，因為川普希望產業可以有公平競爭，藉由關稅談判是最快的方式。

對於川普提及汽車、藥品和晶片等產品課關稅，郭智輝表示，經濟部評估美國關稅政策對台灣產業可能的影響，已與上百家廠商座談，由他親自主持，了解廠商基本需求和關心議題，提供給主談判團隊參考。

郭智輝表示，每個國家在國際貿易都會面臨入超、出超等議題，台灣在全球產業主要扮演供應鏈的角色，讓貿易夥伴清楚台灣是在幫助全球產業發展，「是幫助你（貿易夥伴）的產業賺錢，而非去賺你的錢」，若能清楚闡述台灣扮演的角色，有助於台灣在世界科技和經濟活動參與。

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郭智輝表示，經濟部次長江文若近期赴美蒐集資訊，有助未來談判工作更精準，知道對方想要什麼，「若不能夠知已知彼，談判結果可能令人失望」。

至於美方課徵關稅的細節，經濟部今天發布新聞稿說明，仍需視美方實際課稅的方案跟模式定案後才能說明，但政府的態度清楚，就國際比較利益的競爭環境來說，經濟部最關切的是各國一致的公平做法，以維持對競爭對手國的優勢。（編輯：潘羿菁）1140226

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