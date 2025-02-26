加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆
首頁 / 產經

主計總處下修今年經濟成長率至3.14% 刪預算削弱動能

2025/2/26 18:01（2/26 18:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
主計總處下修今年經濟成長率至3.14%，但AI技術及相關應用加速擴展，可望持續推升出口動能。圖為台北市信義區民眾試用新一代穿戴式科技商品。（中央社檔案照片）
主計總處下修今年經濟成長率至3.14%，但AI技術及相關應用加速擴展，可望持續推升出口動能。圖為台北市信義區民眾試用新一代穿戴式科技商品。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）主計總處今天發布經濟預測，去年經濟成長強勁墊高基期，立法院刪減預算又削弱部分成長動能，因而下修今年經濟成長率至3.14%，較預測數減少0.15個百分點。主計總處提醒，後續須留意美國總統川普的關稅政策恐傷及全球貿易，進而波及台灣。

主計總處說明，今年經濟情勢穩定，下修經濟成長率有兩原因，一是去年經濟表現亮眼，113年全年經濟成長率上修0.32個百分點至4.59%，基數墊高；二是立法院刪減預算，影響政府投資及消費，總預算遭刪減部分影響GDP約0.15個百分點。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，這次預測依114年中央政府總預算業務費及設備費確定刪減數，分別為217億元及173億元，下修政府消費及固定投資可用預算，這部分導致經濟成長率下修0.15個百分點。

但行政院將提出覆議，立法院要求自行刪減的636億元及破千億元的高比例凍結數，主計總處預測並未納入。

不過蔡鈺泰說，立法院要求自行刪減及凍結數部分，估影響0.2至0.3個百分點。照此推算，如果全數刪減及凍結，今年經濟成長率恐面臨無法「保3」的命運。

根據主計總處最新預測，台灣成長動能穩健，對外貿易方面，AI技術及相關應用加速擴展，算力需求殷切，加上台灣在地產業供應鏈完整且具有優勢，可望持續推升出口動能，輸出實質成長率為7.61%，較預測數上修1.13個百分點。

主計總處官員補充，中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）建置成本較低，挑戰AI發展必須鉅資投入的舊有觀點，震驚市場，不過目前搜集AI產業資訊後，發現全球AI基礎建設持續布建，經濟學人也認為，今年全球算力需求遠大於供給，美國指標雲端業者資本支出持續增加，另外，美國總統川普宣布「Stargate」（星際之門） 計畫，展現力挺AI的態度。

主計總處官員認為，AI對高階晶片及伺服器的需求還是很強勁，DeepSeek成本低的訊息雖然翻轉市場觀念，事實上，更有助於激勵邊緣AI，對台灣高階晶片或伺服器之外的相關產業有正面助益；整體看來，目前AI發展趨勢對台灣出口仍是有利因素。

民間投資方面，主計總處認為，半導體廠商因應AI商機，持續積極擴充先進製程及高階封測產能，以及航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器，均支撐投資成長，抵銷地緣政治及外貿不確定性影響，因此民間投資實質成長率為6.18%，上修0.61個百分點。

值得注意的是，雖然今年經濟成長率站穩3%之上，主計總處列出牽動經濟發展的重要不確定性，第一就是美國關稅策略與各國回應方式，這將影響全球經貿活動、通膨及供應鏈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於物價情勢，主計總處預測114年消費者物價指數（CPI）上漲1.94%，上修0.01個百分點。

蔡鈺泰說明，物價預測並未納入電價可能調漲的因素，而且物價受國際原物料價格的影響可能大於電價，推升以及向下的力道難以斷定，必須審慎關注。（編輯：林淑媛）1140226

延伸閱讀
總預算、財劃法修法窒礙難行 行政院擬27日提覆議1月失業率3.3%寫25年同月最低 年後轉職潮2月估走揚川普喊晶片課稅 經長：政府底線是不接受不公平關稅中國經濟黯淡 金融三業對中曝險9279億元年減11.7%
川普
川普下令調查進口銅擬徵新關稅 看懂美國銅從哪裡來川普擬停止補助學校教授多元課程資金 教師工會提告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

57
更多編輯台推薦新聞：