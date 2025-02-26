主計總處下修今年經濟成長率至3.14% 刪預算削弱動能

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）主計總處今天發布經濟預測，去年經濟成長強勁墊高基期，立法院刪減預算又削弱部分成長動能，因而下修今年經濟成長率至3.14%，較預測數減少0.15個百分點。主計總處提醒，後續須留意美國總統川普的關稅政策恐傷及全球貿易，進而波及台灣。

主計總處說明，今年經濟情勢穩定，下修經濟成長率有兩原因，一是去年經濟表現亮眼，113年全年經濟成長率上修0.32個百分點至4.59%，基數墊高；二是立法院刪減預算，影響政府投資及消費，總預算遭刪減部分影響GDP約0.15個百分點。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，這次預測依114年中央政府總預算業務費及設備費確定刪減數，分別為217億元及173億元，下修政府消費及固定投資可用預算，這部分導致經濟成長率下修0.15個百分點。

但行政院將提出覆議，立法院要求自行刪減的636億元及破千億元的高比例凍結數，主計總處預測並未納入。

不過蔡鈺泰說，立法院要求自行刪減及凍結數部分，估影響0.2至0.3個百分點。照此推算，如果全數刪減及凍結，今年經濟成長率恐面臨無法「保3」的命運。

根據主計總處最新預測，台灣成長動能穩健，對外貿易方面，AI技術及相關應用加速擴展，算力需求殷切，加上台灣在地產業供應鏈完整且具有優勢，可望持續推升出口動能，輸出實質成長率為7.61%，較預測數上修1.13個百分點。

主計總處官員補充，中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）建置成本較低，挑戰AI發展必須鉅資投入的舊有觀點，震驚市場，不過目前搜集AI產業資訊後，發現全球AI基礎建設持續布建，經濟學人也認為，今年全球算力需求遠大於供給，美國指標雲端業者資本支出持續增加，另外，美國總統川普宣布「Stargate」（星際之門） 計畫，展現力挺AI的態度。

主計總處官員認為，AI對高階晶片及伺服器的需求還是很強勁，DeepSeek成本低的訊息雖然翻轉市場觀念，事實上，更有助於激勵邊緣AI，對台灣高階晶片或伺服器之外的相關產業有正面助益；整體看來，目前AI發展趨勢對台灣出口仍是有利因素。

民間投資方面，主計總處認為，半導體廠商因應AI商機，持續積極擴充先進製程及高階封測產能，以及航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器，均支撐投資成長，抵銷地緣政治及外貿不確定性影響，因此民間投資實質成長率為6.18%，上修0.61個百分點。

值得注意的是，雖然今年經濟成長率站穩3%之上，主計總處列出牽動經濟發展的重要不確定性，第一就是美國關稅策略與各國回應方式，這將影響全球經貿活動、通膨及供應鏈。

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至於物價情勢，主計總處預測114年消費者物價指數（CPI）上漲1.94%，上修0.01個百分點。

蔡鈺泰說明，物價預測並未納入電價可能調漲的因素，而且物價受國際原物料價格的影響可能大於電價，推升以及向下的力道難以斷定，必須審慎關注。（編輯：林淑媛）1140226