中國經濟黯淡 金融三業對中曝險9279億元年減11.7%

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（中央社記者羅元駿台北25日電）中國經濟成長持續放緩，金融業對中國地區授信及投資趨於保守。金管會今天公布，截至去年第4季底止，金融三業對中國曝險較前年再降，走低至新台幣9279.2億元，年減11.7%。

根據金管會最新統計，截至去年第4季底止，金融三業對中國曝險總額降至9279.2億元，年減少1234.1億元，年減11.7%。其中，本國銀行對中國曝險年減1094億元最劇烈，保險業對中國曝險年減128億元，證券期貨投信投顧業對中國曝險年減12.18億元。

金管會銀行局副局長侯立洋分析，考量近年中國經濟成長率趨緩，加上債務與房地產風險增加，國銀對中國地區授信及投資案件持審慎保守態度。其中以授信年減616億元最大宗。

證券期貨投信投顧業方面，截至去年第4季底止，對中國曝險總額降至117.2億元，曝險占淨值比為1.44%。

金管會證期局副局長高晶萍指出，進一步細看各業別，證券商對中國曝險金額89.36億元，年減10.62億元，主因是券商降低對大陸地區投資，與利率走低時獲利處分、調節部位所致；期貨商對中國曝險0.95億元，年減1.56億元，主因某期貨的中國子公司辦理解散清算；投信投顧業對中國曝險26.89億元，與2023年同期持平。

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截至去年第4季底止，保險業對中國曝險總額646億元，較2023年同期減少128億元，年減17%，且皆為壽險業，產險業對中國曝險持續掛零，總計保險業對中國曝險占可運用資金僅0.19%。

金管會保險局副局長蔡火炎觀察，保險業曝險持續下滑，主因是中國政治經濟情勢、地緣政治風險升高有關，讓保險業審慎管理。（編輯：張均懋）1140225