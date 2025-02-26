加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆
首頁 / 產經

1月失業率3.3%寫25年同月最低 年後轉職潮2月估走揚

2025/2/26 17:16（2/26 18:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院主計總處26日發布1月失業率為3.3%，較2024年12月減少0.02個百分點，且為連續5個月下滑。圖為民眾進出新北市一處人力仲介公司。中央社記者郭日曉攝 114年2月26日
行政院主計總處26日發布1月失業率為3.3%，較2024年12月減少0.02個百分點，且為連續5個月下滑。圖為民眾進出新北市一處人力仲介公司。中央社記者郭日曉攝 114年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）主計總處今天公布1月失業率降至3.3%，連續5個月下滑，且創25年同月最低，顯示勞動市場情勢穩定，不過農曆年過後，因年後轉職潮湧現，估計2月失業率會轉為走揚。

主計總處統計，1月失業率為3.3%，較去年12月下降0.02個百分點，為民國90年以來同月最低水準，經季節調整後的失業率為3.37%，月減0.01個百分點，兩數據同步下滑。

1月失業人數為39.6萬人，月減3000人，進一步觀察失業原因，因對原有工作不滿意而失業者減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業，以及初次尋職而失業者，均減1000人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，1月失業情勢穩定，不過按照過往經驗，民眾領完年終獎金、過完年後，市場會浮現一波年後轉職潮，加上部分臨時性工作告一段落，通常農曆年後，失業率會走揚，意即2月失業率很大機率終止連5降，轉為上升。

google news透過 Google News追蹤中央社

主計總處依據國際勞工組織（ILO）定義，編布勞動力低度運用（labor underutilization, LU）統計指標。其中外界關注的「工時不足就業者」（time-related underemployment），1月工時不足就業人數為10.9萬人，月減2.1萬人或15.94%。

依據ILO定義，勞動力低度運用者包括「4週失業者」、「工時不足就業者」與「潛在勞動力」，「工時不足就業者」是指因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係），致資料標準週實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者。（編輯：林淑媛）1140226

#主計總處
#譚文玲
延伸閱讀
2024全年失業率創24年低點 服務業增7.7萬就業機器人大量代替人工 春節後中國未見搶人大戰星國畢業生就業率降 專家：全球經貿不確定影響徵才美政府效率部1/3員工辭職抗議：不推行讓國家處於危險的改革主計總處下修今年經濟成長率至3.14% 刪預算削弱動能
譚文玲
AI暢旺 2024年11月電子零組件加班工時逾44年次高11月失業率連3降至3.36% 探24年同期次低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：