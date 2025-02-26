1月失業率3.3%寫25年同月最低 年後轉職潮2月估走揚

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）主計總處今天公布1月失業率降至3.3%，連續5個月下滑，且創25年同月最低，顯示勞動市場情勢穩定，不過農曆年過後，因年後轉職潮湧現，估計2月失業率會轉為走揚。

主計總處統計，1月失業率為3.3%，較去年12月下降0.02個百分點，為民國90年以來同月最低水準，經季節調整後的失業率為3.37%，月減0.01個百分點，兩數據同步下滑。

1月失業人數為39.6萬人，月減3000人，進一步觀察失業原因，因對原有工作不滿意而失業者減少2000人，因工作場所業務緊縮或歇業，以及初次尋職而失業者，均減1000人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，1月失業情勢穩定，不過按照過往經驗，民眾領完年終獎金、過完年後，市場會浮現一波年後轉職潮，加上部分臨時性工作告一段落，通常農曆年後，失業率會走揚，意即2月失業率很大機率終止連5降，轉為上升。

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主計總處依據國際勞工組織（ILO）定義，編布勞動力低度運用（labor underutilization, LU）統計指標。其中外界關注的「工時不足就業者」（time-related underemployment），1月工時不足就業人數為10.9萬人，月減2.1萬人或15.94%。

依據ILO定義，勞動力低度運用者包括「4週失業者」、「工時不足就業者」與「潛在勞動力」，「工時不足就業者」是指因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係），致資料標準週實際工時未達35小時，但希望且能增加工時者。（編輯：林淑媛）1140226