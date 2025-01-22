2024全年失業率創24年低點 服務業增7.7萬人

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（中央社記者蘇思云台北22日電）主計總處今天公布2024全年失業率為3.38%，年降0.1個百分點，創下24年新低，若無意外，1月失業率還會續降，就業市場仍屬穩定。主計總處表示，2024年就業人數為1159萬5000人、年增6.7萬人，服務業增幅最多達7.7萬人。

主計總處今天公布2024年12月失業率為3.32%，月減0.04個百分點，創下24年同期新低，也是連續4個月失業率下滑。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，農曆春節前夕，商業活動暢旺，加上出口數據還不錯，整體來看，勞動市場情勢穩定。今年1月資料標準週仍在農曆過年前，預期1月失業率可能還會下滑，可能要到農曆年後面臨勞工轉職潮，2月失業率可能回升。

譚文玲指出，2024全年就業人數1159萬5000人、年增6.7萬人，最主要增加在服務業達7.7萬人，又以住宿餐飲增加2.4萬人，醫療保健增加2萬人，運輸倉儲業增1萬人較多。製造業仍年減7000人，不過跟半導體相關的細部產業人數仍呈增加。

主計總處今天也公布2024年全年各縣市平均失業率統計，大多落在3.3%至3.5%之間。譚文玲指出，多數縣市2024年失業率都跟2023年持平或是微幅下降。

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譚文玲表示，根據國際勞工組織（ILO）定義，去年6月起調整人力資源調查問項，預計2025年1月（資料時間）起連同已經發布的4週失業率，編布勞動力低度運用（labor underutilization, LU）統計指標LU1到LU4，其中LU1就是4週失業率之外，其餘3項指標會再納入工時不足就業者與潛在勞動力2類人口，希望掌握各類型勞動力低度運用狀況。

媒體關注是否因現行失業率可能低估，因此才發布指標，譚文玲表示，主要是為了接軌國際，但確實有些族群可能找工作找累了因此沒繼續找，無法確定相關族群人數是否增加，但希望可以透過資料了解還沒充分運用的勞動力。（編輯：林淑媛）1140122