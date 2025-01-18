洪申翰：勞動部近8000萬預算恐遭刪 損害勞工權益

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）政府總預算預計下週表決，勞動部長洪申翰今天說，根據現有保留待表決預算提案，勞動部恐遭刪減新台幣7766.8萬元，恐影響新手爸媽產檢假等補助、勞保業務進行，損及勞工權益。

勞動部今天發布新聞稿列舉現有保留待表決預算提案內容指出，主管預算若遭刪減近8000萬，將嚴重影響勞動業務推動及一線人力薪資。

勞動部表示，立法院民眾黨團提案刪除勞動部「勞動條件及就業平等業務」預算800萬元併凍結20%（1942萬9000元），此預算是產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助，根據推估，這2項補助每月平均核發數為712萬元；若依提案通過，即使都不支出業務費，可動支數只能撐9個多月，也無法支應全年度補助，將直接影響勞資相關權益及業務推動，「新手爸媽及微小企業權益將受衝擊」。

另外，國民黨團也提案全數刪減勞工保險局「媒體政策及業務宣導費」724萬元，勞動部表示，若全數刪減將造成民眾難以獲知勞工紓困貸款、各項保險含勞、就、災、農保及退休金等加保、給付如何申請與發放等相關資訊。

勞動部也說，民眾黨團提案刪減勞動力發展署「業務費」1000萬元，另凍結20%、金額達4018萬元，業務費中高比例是第一線就業服務工作人員薪資，若預算遭到刪除，將影響第一線人員收入。

此外，民眾黨團有提案刪減勞動力發展署「一般行政」科目10%預算，刪減金額達3576.2萬元，另凍結20%，凍結金額達7152.4萬元，勞動部說，這恐讓勞發署200多名推動失業者及身心障礙者等弱勢民眾所需職業訓練、就業服務措施工作人員的薪資無法足額發放。

勞動部說，民眾黨團也提案刪除「勞動關係業務-促進工會組織自由化」預算30%，並凍結20%，經評估刪減金額共611.6萬元、凍結金額共407.7萬元，若遭刪減將影響過半數工會聯合會的勞動教育培訓活動，損及工會會員增進專業知能權益。

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勞動部也提到，民眾黨團提案刪除勞動部「基本行政工作」預算20%、凍結30%，預計刪除1055萬元、凍結1583萬元，恐將造成勞動部松江路辦公大樓營運困難，包含水電費繳交、公文電子交換系統、線上申訴及行政救濟系統、網路及電話等基礎功能將面臨中斷、停擺，松江路大樓各項外觀、消防、電梯等公共設備及公務車輛，將無法定期檢測保養維護，直接影響往來民眾、洽公民眾及大樓同仁安全等。

洪申翰表示，上述提案若經立法院院會表決通過，將嚴重影響勞動部業務推動，更影響勞工權益，立法院當然有權進行預算審查，但若審議過程失去理性對話、缺乏溝通討論，一味強行表決通過，所造成的負面衝擊與政策目標的倒退，將會是由社會大眾和全體勞工朋友被迫承擔，「這是勞動部最不樂見的」。（編輯：陳政偉）1140118