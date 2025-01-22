勞動部調查：3成7勞工常加班 每月加班近15小時

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）「常常加班嗎？」勞動部今天公布勞工生活及就業狀況調查，去年有加班者占3成7，平均每月加班14.7小時，其中製造業加班時數最高平均每月20.4小時，其次為不動產業18.8小時。

為了解勞工工作狀況、對工作環境感受及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的本國籍受僱勞工為調查對象，辦理「勞工生活及就業狀況調查」，113年計回收有效樣本4085份，並於今天公布調查結果。

調查顯示，去年勞工對整體工作感到滿意的比率為74.6%，但調查勞工近一年，從112年6月至113年5月有加班者占36.6%，較112年調查下降4.6個百分點，其中有加班者的平均每月延長工時為14.7小時。

若按行業別觀察，以公共行政及國防、強制性社會安全業有加班者占53.3%最高，其次為專業、科學及技術服務業占52.1%，其餘均不及5成；若以時數來看，以製造業平均每月20.4小時最多，其次為不動產業18.8小時、農林漁牧業18.3小時等。

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進一步調查也顯示，勞工近一年每次加班都有領到加班費或換取補休者占85.3%，較112年上升0.7個百分點，以行業別觀察，曾沒有領到加班費或換取補休者的占比以不動產業33.7%最高，出版影音及資通訊業、金融及保險業、支援服務業、教育業都逾2成。

另外，調查也顯示，勞工近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊方式交辦工作占25.5%，較112年上升1個百分點，而接獲交辦且當下就執行工作者占9.5%，執行工作地是回服務單位者占3.2%，在非服務單位執行占7.5%，其中後者平均每月實際執行工作時數為3.1小時。（編輯：陳政偉）1140122