去年前11月實質總薪資平均5萬6614元 年增1.99%寫6年新高

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）通膨陰霾儘管尚未完全散去，主計總處今天公布2024年前11月的薪資統計，在廠商積極調薪帶動下，實質經常性薪資、實質總薪資雙雙正成長，且實質總薪資平均新台幣5萬6614元，年增1.99%，創6年來最大增幅。

儘管今年消費者物價上漲率（CPI）突破2%，主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，廠商業績好、獎金發得多，調薪幅度明顯上揚，且大於物價漲幅，使得前11月實質總薪資年增率擴大至1.99%。

主計總處今天公布去年11月工業及服務業薪資統計，11月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6667元，年增3.04%；獎金及加班費等非經常性薪資8845元，合計後總薪資平均數為5萬5512元，年增6%。

觀察去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6401元，不過主計總處指出，個別受僱員工從是行業及個人條件、資歷不同，導致薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異。

以行業別觀察，1至11月經常性薪資平均數低於整體平均者，包含住宿及餐飲業3萬4347元、其他服務業3萬5764元、製造業4萬4249元、批發及零售業4萬5768元。

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而製造業當中的電子零組件製造業平均經常性薪資較高，達5萬5349元，此外，專業科學及技術服務業、出版影音及資通訊業、金融保險業為高於整體平均的行業。

值得注意的是，平均數雖可反映受僱員工薪資概況，但容易受極端值影響，拉高平均數，主計總處統計經常性薪資低於平均數員工比率，今年前11月達69.24%，持續走揚。（編輯：林克倫）1140110