高齡家庭通膨更有感 去年CPI漲2.37%連6年高於平均

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處今天公布2024年全年消費者物價上漲率（CPI）為2.18%，連續3年高於2%的通膨警戒線。值得注意的是，高齡家庭通膨感受比一般社會大眾更深刻，去年漲幅達2.37%，且已連續6年高於全體家庭平均CPI。

主計總處今天公布去年全年CPI為2.18%，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.88%。

根據國發會人口推估，2025年起，台灣正式進入超高齡社會（65歲以上老年人口占比超過20%）。

主計總處考量台灣高齡人口（65歲以上）比重日益提升，而高齡家庭消費結構與全體家庭不盡相同，因此參考主要國家近年編算高齡或退休家庭消費者物價指數的實務經驗，按年編布台灣高齡家庭消費者物價指數。

主計總處將台灣的高齡家庭界定為「戶內人口皆為65歲以上家庭 」，按其消費支出情形，計算高齡家庭CPI權數結構，去年1月首度公布2023年的高齡家庭CPI，今天為第2次公布，揭露2024年高齡家庭CPI年增率為2.37%。

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曹志弘表示，高齡家庭CPI當中，食物類、醫療保健類、居住類的權重較高，正好近期漲幅也較大，導致高齡家庭CPI漲勢高於全體家庭；不過高齡家庭較少學費、育兒等支出，比較不會受到相關費用漲價的影響。

根據主計總處發布數據，台灣高齡家庭CPI已經連6年高於全體家庭的平均。曹志弘表示，各國因國情、消費結構不同，高齡家庭CPI表現略有差異，美國便有出現全體家庭CPI比高齡家庭略高的情況。（編輯：潘羿菁）1140107