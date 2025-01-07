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去年12月蔬菜大漲3成創40個月最大增幅 CPI連3年破2%
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12月蔬菜大漲3成創40個月最大增幅 CPI連3年破2%

2025/1/7 17:30（1/7 17:47 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）主計總處今天公布2024年12月消費者物價上漲率（CPI）為2.10%，去年全年CPI則上漲2.18%，連續3年突破2%的通膨警戒線。主計總處官員坦言，12月蔬菜漲幅創40個月高點，外食、房租也持續居高，導致民眾對物價感受依舊深刻。

主計總處統計，2024年12月CPI年增率為2.10%，漲幅較11月的2.08%擴大，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.65%。

觀察12月物價概況，以食物類上漲4.05%漲幅最大，主因是蔬菜受到先前風災豪雨，以及低基期影響，價格上漲30.69%，創40個月來最大漲幅；其餘水果、外食費價格同樣上漲。

以12月CPI上漲2.10%的結構來看，光是食物類，就影響總指數上漲1.1個百分點。主計總處綜合普查處專門委員曹志弘補充，蔬果受到天候因素影響，價格漲幅較大，但這是短期現象，觀察農業部批發價格，今年1月初已明顯下滑。

不過曹志弘指出，蔬果價格漲幅顯著，且房租上漲2.61%，雖低於11月，仍創下28年半的次高紀錄；再看按購買頻度別觀察的「每月至少購買一次者」，上漲3.12%，高於整體CPI平均，這便是民眾對物價感受依舊深刻的原因。

回顧2024年全年物價情勢，去年CPI漲幅為2.18%，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.88%。

曹志弘指出，儘管CPI連續3年突破2%，漲幅已連兩年收斂；按季觀察核心CPI趨勢變化，核心CPI漲幅連8季收斂，從2022年第4季的高點2.85%，降至今年第4季的1.67%，凸顯物價愈來愈平穩。

主要國家需求疲弱，使得國際農工原料價格下滑，曹志弘表示，以美元計價的進口物價指數連續26個月下跌，對國內物價也有穩定作用。

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曹志弘表示，根據國內外情勢估算，主計總處認為CPI今年可望回落至2%以下。

另外，主計總處今天也公布高齡家庭CPI，2024年高齡家庭CPI年漲2.37%，漲幅高於全體家庭平均的2.18%，主因是居住、食物、醫療保健權重較高，正好也是漲幅較大的類別。（編輯：林淑媛）1140107

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曹志弘
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