中華郵政挺小農 農特產禮盒比市價便宜1成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）中華郵政公司i郵購網路平台，自103年起協助小農推廣優質農特產。因應春節將至，即日起銷售蜜棗、黑珍珠蓮霧等多款水果禮盒，因減少中間的成本，估計比市價便宜約1成。

中華郵政發言人王婉如今天在交通部例行記者會，介紹i郵購於今年春節推出的水果禮盒，包括高雄大社蜜棗、美濃橙蜜香及玉女番茄、屏東黑珍珠蓮霧、台中東勢茂谷柑，因減少中間的成本，同品質產品的售價約可比市面便宜1成。

王婉如說，每售出1箱水果禮盒即由農會或小農捐款新台幣10元給公益團體，盼民眾至i郵購網站訂購或洽各地郵局窗口訂購，一起挺小農，做公益。

王婉如說，中華郵政以整合金流、物流及資訊流等資源優勢，103年開始，就透過「關懷農產行銷活動」，協助小農推廣具有機農產認證、優良農產品標章、農產履歷標章農特產品，經由中華郵政綿密的配送網絡，將安心農特產品推廣至台灣各角落。

中華郵政統計，去年協助303家小農行銷27種不同農特產，透過i郵購訂購的銷售金額約達3000萬元。

王婉如說，中華郵政協助的小農持續增加，估計今年i郵購行銷農特產品可達32種，銷售金額也可望成長1成。

王婉如介紹高雄大社的蜜棗，因去年受颱風凱米及山陀兒影響，蜜棗產量減少逾5成，中華郵政首度攜手高雄大社區農會產銷班農民推出「棗到幸褔」禮盒，由中華郵政公司協助設計農產品牌、文創風禮盒，並提供快捷配送服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王婉如說，蜜棗除通過產銷履歷驗證外，更囊括多項「2024全果棗優質管理果園評鑑」獎項，品質安心優質有保證，每盒5台斤，特級每盒24粒、優惠價790元；精品級每盒20粒、優惠價910元，有「找到幸福」、「團圓甜蜜」寓意的禮盒，讓春節送禮更暖心。

高雄大社是台灣主要的蜜棗產地，也是高雄市最主要飼養乳牛的酪農中心。透過農業創新技術將冬季量產的牛奶做成有機肥料灌溉施肥，讓品質提升為牛奶蜜棗，果實外表亮麗，果肉呈奶白色光澤，汁多細緻。（編輯：管中維）1140107