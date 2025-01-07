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春節連假 公路局預測初一至初三蘇花路廊南下壅塞

2025/1/7 15:57
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）公路局今天預測，蘇花路廊南下路段於春節第1天（1/25）與大年初一至初三（1/29至1/31）將有較大車流；北返車潮則集中於初二至初五（1/30到2/2），建議用路人避開壅塞時段。

公路局東區養護工程分局發布新聞稿指出，114年春節連續假期自1月25日至2月2日共9天，蘇花路廊春節連假第1天（1/25）上午6時到8時，可能出現首波較大的南下車流（宜蘭蘇澳到花蓮崇德）。

此外，大年初一至初三（1/29至1/31）期間，接續有另一波較大南下車流。

至於蘇花路廊北上方面，較大車流將集中於大年初二至初五（1/30到2/2）期間。

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東區養護工程分局呼籲，蘇花路廊在春節期間車流較多的時段，將有嚴重壅塞回堵情形，建議用路人除避開相關時段，也可多利用國道客運及鐵路公共運輸。

為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，東區養護工程分局在春節連假也舉辦「蘇花AI隨身攜，路況掌握順暢行」抽獎活動，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，有機會獲得多項大獎。（編輯：李錫璋）1140107

#公路局
#春節連假
#蘇花路廊
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