台北年貨大街1/11登場 推無菸、免費接駁專車服務

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市商業處表示，台北年貨大街將於11日登場，適逢30週年以「年貨三十」為主題，首度推出無菸年貨大街，延續免費接駁專車服務，並串聯10大商圈特色逛街路線等活動。

台北市商業處今天下午召開「2025台北年貨大街記者會」，副市長林奕華出席致詞。商業處資料指出，「台北年貨大街將於1月11日登場，活動至27日止，今年將首度推出無菸年貨大街，並延續去年好評的免費接駁專車。

商業處表示，年貨大街活動也串聯10大商圈推出特色遊程，並聯手知名藝術家在迪化街南北街與永樂廣場，首次以大稻埕在地產業為元素，打造5組造型巨偶，還有總額超過百萬元獎品的闖關活動及百家特約店家提供專屬優惠等。

林奕華致詞時說，年貨大街自1996年創始於迪化街，至今邁入第30年，市府持續致力提升台北年貨大街遊逛品質，今年以「年貨三十」為主題。

她表示，今年首次在迪化街打造無菸年貨大街，活動期間全面禁菸，市府相關局處將共同執行稽查取締，盼提供逛街民眾乾淨環境空間，可舒適採買年貨迎新年。

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此外，去年獲好評的免費接駁專車，今年年貨大街活動期間將延續舉辦，免費專車將串聯年貨大街周邊及鄰近捷運站，民眾可一併逛至後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街，更擴大服務至迪化街北街，且新闢捷運北門站至迪化街商圈的對開直達路線。

商業處表示，今年年貨大街還與北市超過百家特約店家合作，發放專屬發財金等多項活動，更多系列活動可上網搜尋「2025台北年貨大街官方網站」。（編輯：方沛清）1140107