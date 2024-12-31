2025元旦新制一次看 基本工資漲至2萬8590元、免費癌症篩檢對象放寬

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（中央社網站）2025年元旦有許多攸關民眾權益的新制上路，包括基本工資調漲調整至2萬8590元，擴大子宮頸癌、大腸癌等癌症免費篩檢服務對象年齡範圍。此外，明年起旅宿業限用一次性備品、文化幣擴大發放等。中央社整理相關內容帶你一次了解：

民生消費

基本工資調漲：每月基本工資從新台幣2萬7470元調整至2萬8590元，每小時基本工資由183元調整至190元，估計257萬人將受惠。

勞保分級調整：配合基本工資調升，勞工保險投保薪資分級表將原本第1級2萬7470元改為2萬8590元，刪除原第2級，其餘金額未修正。

勞工保險費調升：勞工保險（普通事故）保險費率由現行12%調整為12.5%，經扣除內含的就業保險費率1%，114年起將以11.5%計收勞工保險費。

勞工職業災害保險費率：114年勞工職業災害保險費率將有52個行業調升、2個行業調降，各行業平均費率為0.21%，預估有1065萬人受影響，每人每月平均保費約增加5.64元。

基本生活費調升：113年度每人基本生活所需費用為21萬元，較112年度增加8000元；同時，民眾114年5月申報所得時，免稅額將調高5000元、至9.7萬元；標準扣除額調高7000元、至13.1萬元，有配偶者則調升至26.2萬元；薪資特別扣除額調高1.1萬元、至21.8萬元，意味民眾可免稅或扣除課稅的金額提高。

文化幣擴大發放：114年文化禮金將於1月1日上午8時開放領取，這次加碼13至15歲可領取600點文化幣，具中華民國國籍或符合相關規定的外國人士皆可領取。

租金補貼戶數提升：114年及115年補貼戶數提升至75萬戶。

自動通關使用對象放寬：有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自12歲以上調降至10歲以上；身高限制自140公分以上調降至120公分以上。

TPASS 2.0常客優惠：細節預計於114年1月公布，屆時民眾可上網登記，2月起將視搭乘次數給予回饋金，且可以同時使用北捷、台鐵等推出的優惠。

國民年金保費調整：國民年金保險費率由10%調整為10.5%，調整後一般被保險人月繳保費新台幣1245元、增加59元，預計影響239萬人。

營業稅起徵點調高：買賣業等銷售貨物業別，起徵點調高至每月銷售額新台幣10萬元；裝潢業等銷售勞務業別，調高至每月銷售額5萬元。預估約12萬家營業人受惠，增加減稅利益約10.68億元。

醫療保健

健保投保級距：全民健康保險投保金額分級表調整最低和最高投保級距，並增列2組、共10級。最低級距調整影響共811萬人，其中711萬人保費平均增加新台幣21元、41萬人則可少繳；最高級距共影響約10萬餘人。

免費癌症篩檢：114年癌症篩檢預算增加，擴大子宮頸癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胃癌的篩檢服務對象年齡，協助國民早期發現癌症。

健保住院自付額上限提高：急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，住院部分負擔上限，同疾病每次住院自付額上限為新台幣5.1萬元、全年累計上限8.6萬元。預估共影響1萬800人，金額約1198萬元。

公費流感疫苗全民接種：公費流感疫苗擴大提供全國年紀逾6個月以上尚未接種的民眾接種，至疫苗用罄為止。

癌症新藥暫時性支付專款：為減輕癌症病患使用新藥的經濟負擔，114年「癌症新藥暫時性支付專款」預算新台幣50億元，暫列健保尚未收載但有高度實證的癌症新藥、新適應症藥品，以及領有許可證惟臨床成本效益不明確的癌症新藥。

偏鄉地區全人整合照護執行方案擴大：全民健保偏鄉地區全人整合照護執行方案擴大，新增連江縣北竿鄉、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、南投縣信義鄉、嘉義縣大埔鄉、高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區試辦，每地收案約1萬人。

擴大公費成人預防保健：成人預防保健服務優化，對象除了原有的40歲以上民眾，新增30至39歲可以每5年進行1次，給付金額由新台幣520元調升至880元，預計230萬人受惠。

化粧品禁用PFAS、過敏物質：「化粧品禁止使用成分表」新增9項禁用成分，其中5項屬於全氟烷基化合物 （PFAS）、3項為過敏物質、1項為藥品成分，業者禁止製造、輸入、供應消費者試用，違者最高將可罰新台幣500萬元。

環保

旅宿業限用一次性備品：觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液），亦不得於營業場所陳列個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）供消費者取用；業者違反規定可處新台幣1200元至6000元罰鍰。

碳費費率上路：邁入排碳有價時代，碳費費率包含一般費率每噸300元，優惠費率A、B兩種方案分別為50元和100元，預訂114年試申報，115年正式收費。

手機回收法制化：要求手機製造、輸入及販賣業者負起回收責任，讓手機回收後能再循環。以1年為緩衝期，目標是115年手機循環服務（維修）及回收數量，占同品牌販售總數比率（循環率）達15%。

交通

機車排氣管改裝列定檢：機車如更換非原型式排氣管，應購買「噪音合格認證排氣管」產品或「自費委託環境部許可噪音實驗室」進行噪音檢測。若未變更登記將處新台幣900至1800元罰緩；如噪音值超標，可處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。

放寬觀光旅館業及旅館業外國實習生：為了解決旅宿業缺工，觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習，放寬許可期間為學制的1/2。

台灣好行及台灣觀巴旅遊優惠：元旦起至10月31日，持電子票證搭「台灣好行」（含行動支付）免費搭乘花蓮路線，其他路線半價。「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，其他地區2人同行1人免費。

軍公教

軍公教調薪：軍公教員工待遇調整3%，調薪影響人數約73萬人，預估經費約新台幣235億元；中央政府約僱、工友、約用及勞務承攬人員月薪不低於最低工資1.1倍（3萬1449元）。

青年百億海外圓夢基金計畫：15歲至30歲青年可以依志向申請自主圓夢提案，或是參加國際組織、智庫見習，補助上限為新台幣200萬元。

社工人員調薪：衛福部補助民間單位社工比照軍公教調薪3%；公共化托育機構托育人員薪資、準公共托育中心托育人員薪資、準公共居家保母品質獎助也調升。

國軍官兵夜點費調高：夜點費指晚間6時起，連續執行公務達4小時以上者核發的費用，將自新台幣60元調增至100元。

金融

創新板取消合格投資人限制：創新板升級聚焦取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境，以及強化投資人權益保障等4大主軸，114年1月6日起實施。

開放主動式及被動式多資產ETF：因應國際趨勢及政策推動方向，開放主動式ETF及被動式多資產ETF，推動資產管理市場發展。

強化上市櫃公司及證券暨期貨市場各服務事業永續資訊內部控制：上市櫃公司及證券暨期貨市場各服務事業內控制度應包括「永續資訊管理」且納為必要稽核項目。

擴增應實施內控稽核制度的保經代公司：為強化保經代公司健全經營，將應建立內控稽核制度及程序的年度營收標準，由新台幣3億元降至2億元。

修正保險業投資不動產基準利率定義：目前保險業不動產投資報酬率最低為2.97%，修正後為2.419%，降低0.551個百分點，預計114年1月底前實施。

永續報告書數位平台：證交所建置的ESG數位平台將增加產製永續報告書功能，包括於系統內建立永續報告書參考框架，並自動帶入上市櫃公司每年6月申報的ESG資訊至對應項目，輔助上市櫃公司編製永續報告書，預計114年1月底前上線。

中小微企業多元振興發展計畫：以「3策略、3配套、1窗口」，除提供30人以下企業優惠貸款及數位轉型協助方案，幫員工加薪的中小企業，政府也將額外提供3500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收。

其他

家貓強制寵登植入晶片：「指定犬貓為應辦理登記之寵物」新增貓也須辦理寵物登記並植入晶片；但給予1年緩衝期宣導，將於115年元旦起開罰。飼主未依規定辦理登記，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

稻米產業升級加碼：加強「1集、2轉、3加3」，鼓勵加入集團產區、加碼獎勵雜糧旱作，並將3年內產地乾穀價格提高3元/公斤。

技能檢定學科試題加列外語輔助服務：勞動部從108年起推動全國技能檢定試題加列外語輔助，提供新住民、僑外生及移工參加技檢，114年起將新增7個職類。

擴大及新增現金補助收容人：法務部矯正署對經濟不利處境收容人，每2個月提供日常生活必需品及現金補助600元。

產業人才投資方案調整最高補助額度：勞動部民國101年起推動產業人才投資方案，辦理多元化實務導向訓練課程，並補助參訓勞工80%或100%訓練費用，114年起每人每3年累計訓練費用最高補助額度由新台幣7萬元提高為10萬元。

地方

基隆行人違規過馬路屢勸不聽開罰：行人若不依號誌指示穿越道路、擅自穿越道路及未行走行人穿越道等，屢勸不聽者將開罰500元；規劃114年2月3日起直接開罰。

北市敬老卡點數折抵聯醫掛號費：北市中低收入戶65歲以上長者及領有中低老人生活津貼65歲長者，持敬老卡至市立聯合醫院就醫，可使用點數扣抵門診掛號費，每次最高50點。

新北生育獎勵金加碼：除了生育獎勵金加碼、放寬申請時設籍資格條件，也推出保障同性婚姻共同收養子女之申請權利等多項新制。

雲林虎尾加碼生育補助金：凡父或母設籍在虎尾鎮6個月以上，每名新生兒發放1萬元。

台南騎樓開放停放機慢車：台南市騎樓在不妨礙行人通行，未核備禁止停車，且保留寬度1.5公尺行人通道，留設行人、機慢車進出空間，可沿騎樓地外緣向內垂直道路方向停放機慢車。

屏東縣府午休縮短：縣府員工上午上班為8時至12時、下午為13時至17時，請洽公民眾留意辦公時間異動。

金門大橋改為汽機車分流：金門大橋原混合車流調整為快慢車道分流，汽車行駛快車道，機車、自行車及行人則全天候通行慢車道。

（編輯：黑立安）1131231