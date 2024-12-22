2025年起旅宿業不得主動提供一次性備品 違者最高罰6000元

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（中央社記者張雄風台北22日電）環境部要求觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業減塑，自明年元旦起，不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏等衛生用品供消費者自由取用；估算1年塑膠用量可減少約30%。

環境部去年公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，2025年1月1日起生效、並開始稽查，影響業者約1.4萬餘家；若業者違反規定可處新台幣1200元至6000元罰鍰。

環境部說明，觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液），亦不得於營業場所陳列個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）供消費者自由取用。

不過，SPA、游泳池等附屬設備、服務設施、客房以外的經營設施則不在管制範圍內。

環境部估算1年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，相當於1年可減碳約2500公噸；小瓶容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30%。

為加速推動減塑，環境部明年起有2大獎勵補助措施。首先，針對觀光旅館業或環保標章旅館減少塑膠瓶裝水，若減塑房數達50%（且於官網揭露並提供優惠），可向地方環保單位申請，每案補助3萬元（各縣市上限5案）。

另外也會補助建立區域型玻璃瓶裝水重複填充系統，針對系統業者每案上限500萬元（上限5案），可向環境部申請。（編輯：張雅淨）1131222