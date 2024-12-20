元旦起擴大癌症篩檢 預估5年服務1200萬人次

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北20日電）衛福部自2025年元旦起擴大癌症篩檢預防保健服務，預估至2030年將服務約1200萬人次，並增修訂多項食品、化粧品等相關規定，包括嬰兒、特定疾病等配方食品。

總統賴清德宣示，要在2030年，達成癌症標準化死亡率降低1/3。衛生福利部國民健康署將自明年元旦起，擴大癌症篩檢預防保健服務，預估至2030年，癌症篩檢服務約1200萬人次。

對象與項目包含，肺癌篩檢增列大於等於20包年吸菸史，及有家族史者；乳癌X光攝影，年齡增列40歲至44歲及70歲至74歲；子宮頸癌抹片檢查，年齡增列25歲至29歲可每3年檢查1次；大腸癌篩檢增列45歲至49歲、40歲至44歲具家族史者；新增35歲、45歲、65歲女性當年1次人類乳突病毒（HPV）檢測。

成人預防保健優化政策，則下修年齡，30至39歲也可以每5年進行1次，給付金額由新台幣520元調升至880元，預計230萬人受惠。

為守護民眾健康，食藥署整併「嬰兒配方奶水應加標示事項」等規定，訂定「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」；另外，修正「特定疾病配方食品應加標示事項」第2點，增訂應於產品容器或外包裝正面處顯著標明「特定疾病配方食品」字樣，其字體長度及寬度各不得小於0.4公分，字體大小應一致，且其顏色應與底色明顯不同。

愛美也要小心過敏，「化粧品禁止使用成分表」從2025元旦起，禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供試用含全氟/多氟烷基物質（PFAS，共5項13 種）、過敏物質（3項）及藥品成分（1項）共9項禁用成分化粧品。

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此外，考慮2025年農曆春節較早，為使民眾在過年前獲得充足保護力，流感疫苗接種計畫接種對象擴大為「6個月以上尚未接種的民眾」，至公費流感疫苗用罄或屆效止，預估約有90萬人可受惠；擴大對象，須具中華民國國民身分，如為外籍人士，須持有居留證。

疾管署在參考美國、歐盟、英國、加拿大及澳洲等國家相關指引，及依據疾管署「淋病防治工作手冊」，修正淋病病例定義，修正2大重點為「更新臨床條件內容」、「更新臨床檢體種類」，強化疫情監測與資料分析，以作為後續政策訂定依據。（編輯：管中維）1131220