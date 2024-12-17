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邱泰源：健保相關預算增712億 邁向健康台灣

2024/12/17 16:52（12/17 17:46 更新）
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（中央社記者王鴻國新北17日電）衛福部長邱泰源今天表示，在總統賴清德支持下，行政院長卓榮泰宣布健保點值提高到0.9，再加上其他健保相關預算，共增加712億元，盼與醫界共同努力，邁向健康台灣的目標。

卓榮泰今天在行政院政務委員陳時中、發言人李慧芝及醫福會執行長林慶豐、邱泰源等人陪同下，前往衛福部台北醫院視察及慰勞醫護人員的辛勞，並宣布把健保點值提高到0.9等政策原則。

邱泰源接受媒體聯訪時表示，在賴總統的支持下，卓榮泰宣布增補健保點值3原則的部分，衛福部今年就會立即辦理，盼讓全國醫界都能繼續為人民健康努力。

他表示，在健康台灣的願景下，政府增加很多公務預算，讓醫療能夠做得更紮實、更廣，來照顧全民的健康，共同邁向健康台灣的願景。

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他表示，在健保部分，政府會補齊原本必須要負擔的36%部分，過去一些公共衛生方面的工作，行政院也都把它移出健保的總額外，改由公務預算承擔，使得健保總額無形中增加很多空間。

他表示，跟健保有相關的預算，共增加新台幣712億元，希望所有的醫療、醫護人員能珍惜健保難得的資源，以及政府這麼用力支持醫界，大家都把這些資源用在刀口上，好好發揮醫療的專業跟關懷的心，把台灣的人民照顧的更好，讓台灣真的成為健康大國。（編輯：李錫璋）1131217

衛福部長邱泰源（中）17日表示，在總統賴清德支持下，行政院長卓榮泰宣布健保點值提高到0.9，再加上其他健保相關預算，共增加金額達新台幣712億元。中央社記者王鴻國攝 113年12月17日
衛福部長邱泰源（中）17日表示，在總統賴清德支持下，行政院長卓榮泰宣布健保點值提高到0.9，再加上其他健保相關預算，共增加金額達新台幣712億元。中央社記者王鴻國攝 113年12月17日
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