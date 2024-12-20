健保雲端2.0 可查心臟支架等植入物、藥物過敏史

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（中央社記者曾以寧台北20日電）醫師可透過健保雲端系統查詢患者病歷，健保署長石崇良今天表示，已推出健保雲端2.0，包含顯示心臟支架等長期植入物，藥物過敏史警示，並擴大護理師等醫事人員查詢權限。

衛生福利部中央健康保險署舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，邀請國內13家標竿醫療院所，分享健保雲端系統在門診、住院、在宅急症照護、居家醫療及遠距醫療等不同場域的應用。

衛福部長邱泰源致詞表示，台灣將邁入超高齡社會，要推動全人健康照護模式、將醫療照護送進各角落，需要透過數位科技結合健康大數據，運用健保雲端系統，可協助推動以病人為中心的醫療。

石崇良表示，健保署自民國102年起建置「健保醫療資訊雲端查詢系統（NHI MediCloud System）」，迄今使用率醫院達100%、診所98%，每日平均達123萬查詢次數，醫事人員運用健保雲端系統查詢病人用藥情形也近9成。

健保雲端系統更改版為「健保雲端系統2.0」，石崇良說，重點包含增加查詢資料項目，在系統網頁增加「特材紀錄頁籤」，提供人工電子耳、心臟血管支架、人工關節等重要植入物查詢，避免病人於接受核磁共振（MRI）等各項檢查或處置時，可能造成損壞。

其次，提供多元查詢管道，包括網頁查詢、資料批次下載供院所整合於HIS系統運用，以及即時提示API等多元查詢方式，滿足臨床照護所需。

擴增病人安全主動提示功能，包含醫療院所上傳的病人過敏紀錄，將匯入健保雲端系統主動提供給醫師開立處方時參考，避免發生嚴重不良反應；針對禁止或避免併用的藥品交互作用提供主動比對功能，並增加複方藥品交互作用主動提示功能，藥品交互作用比對組合達4804組，協助醫師快速比對，提升病人用藥安全。

針對C型肝炎病毒抗體或RNA檢驗陽性，且未接受進一步檢查或治療者，也將主動提醒醫師安排檢查確認、儘早治療。

此外，回應臨床醫療團隊使用需求，優化使用者功能介面，並擴大提供第一線護理師、物理治療師、呼吸治療師等各類醫事人員直接登錄使用，滿足團隊合作照護需求。

石崇良說，強化個人資料保護，院所下載雲端資料必須取得病人同意書，健保署每年定期進行實地資安查核，以確保個人資料安全。（編輯：管中維）1131220