衛福部霸凌成立2員調主秘室？邱泰源：絕對沒有

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛生福利部職場霸凌案延燒，部長邱泰源今天表示，霸凌案調查成立的2名公務員已調離現職，但絕對沒有如立委所說、集中調到主秘室，是因公務話機分機號碼誤繕造成誤解。

官員涉職場霸凌事件，衛福部日前表示，共調查8案，經學者專家依據職場霸凌判斷，其中3案成立。台灣民眾黨立委陳昭姿昨天指出，衛福部調查後霸凌案確認成立的保護司、長照司2名簡任非主管都被調到主秘室，與也涉職場霸凌的劉姓主秘聚在一起，質疑衛福部是在「煉蠱」。

邱泰源今天出席中央健康保險署「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，並在會前接受媒體聯訪，被問及此事表示，「絕對沒有這回事。」

邱泰源表示，被懲處的簡任非主管2人，都已調離現職，目前正在集中管理、統籌調派中，但絕對沒有在主秘室辦公。

邱泰源表示，2人調離現職後要集中管理，但辦公室一定不是在主秘室，辦公桌也絕對不是在同一個地方，業務與工作地點都與主秘室沒有關係；但因為辦公需要分機，惟裝設完畢後，分機號碼誤繕於主秘室，因此遭到誤解，但強調「絕對、完全跟主秘室沒有關係」，並已進行修正。

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邱泰源日前承諾，將對報告進行去識別化，2週內向立法院衛環委員會等立委報告霸凌案調查結果。邱泰源今天說明，目前已經到各黨派共9名立法委員辦公室向立委說明。

至於時代力量黨主席王婉諭日前表示，接獲長照司現職人員檢舉，呼籲衛福部重啟調查。邱泰源說，先前已經承諾，只要有新事證一定會重新調查；長照司長在運動時間有些作為可能讓人不舒服，且要求同仁支持她的活動等作法，都已經在調查報告裡面已經呈現這是不適宜的，並已給予適當的懲處。（編輯：陳政偉）1131220