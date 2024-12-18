長照司長涉霸凌調查遭質疑 衛福部籲正式提供資訊

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）時代力量質疑長照司長涉霸凌調查結果，今天籲衛生福利部重啟調查。衛福部次長呂建德表示，希望當事人正式提供相關資訊，將進一步審慎調查，讓事實真相有對等機會進行釐清。

衛福部多名官員涉職場霸凌案，呂建德12日公布相關懲處結果，事前遭爆料疑霸凌影片的長照司祝姓司長，霸凌案不成立，核予1小過。呂建德日前並稱，影片內容是人員在對戰（PK），不是體罰，但要求大家一起運動做法不妥當，因此作出處分。

衛福部涉霸凌案調查結果遭質疑。時代力量黨主席王婉諭今天呼籲，針對長照司祝姓司長的霸凌案，應邀集外部專家重啟調查，並公開調查報告，勿官官相護。

對此，呂建德今天透過文字說明，由於當事者並未透過該次調查程序的管道回覆，因此只能透過原有調查程序中取得的資訊進行認定。

而對於此案出現新事證與新證詞，呂建德表示，將配合當事人意願，可偕同律師或其信任的民意代表陪同，希望當事人能正式提供相關資訊，協助進一步審慎調查，才能讓事實真相有對等機會進行釐清。

呂建德表示，衛福部保障公正的調查申訴管道，也絕對保護受訪同仁。在案件調查中，共有96名同仁主動受訪，其中也有不在職且受到匿名保護同仁願意主動加入調查。

他最後重申，針對所有疑似霸淩事件，只要有具體事證供進一步審慎調查，都必定秉公處理，定將勿縱勿枉，還給大眾事實與真相。（編輯：陳政偉）1131218