交通號誌淪為做而做 時代力量與民團籲政府改善

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（中央社記者林敬殷台北27日電）時代力量與民間團體今天表示，政府喊出交通改革已經不是一天兩天的事情，但從今年1到8月行人死亡統計有288人，相較於去年同期還高，尤其是通學區周邊環境，交通號誌設施並未與整體環境做通盤考量，呼籲中央與地方政府深切反省及改善。

時代力量黨主席王婉諭、行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧、交通零死亡願景召集人林柏勛、下一代人本交通促進會理事長王晉謙上午在立法院舉行「通學區別只掛牌，人行設施要完善」記者會。

王婉諭表示，政府喊出交通改革已經不是一天兩天的事情，但從今年1到8月行人死亡統計仍有288人，相較於去年同期還高，可見交通部的交通改革不夠努力。今年11月初在台中發生一起男童在路口遭撞身亡事件，該路口緊鄰公園，卻無規劃行人友善相關設施或減速標線，事故發生後，台中市政府交通局安排會勘補強，都已是亡羊補牢。

王婉諭指出，總統賴清德在今年5月公布行人交通安全設施條例，交通部也修正道路交通標誌標線號誌設置規則，增加通學區標示，但周遭的人行設施卻沒有跟上，大馬路上沒有人行道，通學區不要只是掛上標示，應完善人行設施，交通部應統整各地危險路口，列出優先順序並改善。

她說，交通部道安網中針對學校學區肇事熱點進行統計，應就肇事成因進一步解決，包括優先設置行人友善設施，將無號誌路口設計及按鈕式紅路燈納入設計。

林柏勛說，無號誌路口很多事故發生後，地方政府優先要做的事情通常就是插紅綠燈、插號誌，雖不能說錯，但仍以車而不是人的概念思考，政府應有新的想法，國內設置號誌應考慮周邊基礎建設和環境，比方說，行人號誌的可視角度被切割，造成行人通行風險威脅高，但這樣設計卻是合法並普遍在台北市存在，一昧地依賴號誌，無法達到行人用路的安全需求。

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陳愷寧表示，交通設施沒有跟周遭環境做相應的通盤規劃，比方通學區僅掛牌示意，未落實周邊整體降速與人車分離設施規劃，速限甚至達時速50到60公里，也沒有相關的法規規定，多是為做而做的設計，完全無法解決問題。

陳愷寧說，以台中市11月這起意外事故為例，政府在去年提出的交通安全補助計畫，台中市從去年到今年的行人死傷都是居全台之冠，台中市政府申請的11件學校周邊道路改善補助計畫只完成2件，顯見其怠惰，希望中市府不要再漠視。（編輯：張均懋）1131127