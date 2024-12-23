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環境部推改裝排氣管認證 2025年正式上路

2024/12/23 11:17
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（中央社記者張雄風台北23日電）環境部「改裝排氣管認證管理制度」今年生效，要求改裝排氣管需要認證、登記；緩衝期1年，將於明年元旦正式上路實施，若改管未完成認證登記、或造成噪音將開罰。

環境部指出，明年起民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經環警監路邊攔查或民眾檢舉噪音，未完成變更登記，交通部將依道交條例處新台幣900至1800元罰鍰；如噪音值超標，環保局將依噪音管制法處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。

環境部說明，為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，此次修正由環境部訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，交通部修訂「道路交通安全規則」要求使用中車輛如有變更排氣管，應經環境部噪音檢測合格後至監理單位辦理變更登記，以達到源頭管理目的。

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環境部表示，部分民眾在車輛購入後加以調整或改裝排氣管，可能引起噪音問題，透過「機動車輛噪音管制標準」及「機動車輛噪音量測方法」，確保車輛噪音值符合法規標準，未來民眾應使用原廠排氣管或購買噪音合格認證排氣管。

環境部指出，若使用非原廠（改裝）排氣管，在今年12月31日前，至「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」登錄，地方環保局將協助民眾免費檢測排氣管原地噪音；明年起若未完成線上登錄或檢測未通過者，民眾須自行付費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測。（編輯：張雅淨）1131223

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