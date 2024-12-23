雲林虎尾114年起加碼生育補助金 每胎1萬元

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣虎尾鎮長林嘉弘今天說，為提高鎮民生育子女意願，減輕家庭負擔，公所編列600萬元經費，從明年元旦起加碼生育補助金，凡父或母設籍在虎尾鎮6個月以上，每名新生兒發放1萬元。

根據戶政資料統計，虎尾鎮人口數正成長，去年總人口數7萬386人、出生人口為305人，今年截至11月底，總人口數7萬851人、出生人口為588人。

育有2子的陳姓媽媽告訴中央社記者，現在物價高昂，政府的補助約略可以減輕家庭負擔，且鎮公所近年來積極打造友善育兒空間，讓小孩有安全的遊憩環境，確實會提高生的意願。

林嘉弘表示，配合雲林縣長張麗善推動萬寶龍計畫，虎尾鎮今年提出加碼生育補助金政策，減輕年輕爸媽負擔，虎尾鎮公所編列新台幣600萬元，從114年元月開始實施「虎尾鎮生育補助發放」，每名新生兒發放1萬元。

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虎尾鎮民代表會主席陳明聖指出，代表會對於公所提出的婦幼福利政策深表支持，希望在未來，能持續讓民眾有感於經濟及育兒負擔的減輕，並進一步提升鎮民生養的意願，也有助於增加虎尾鎮的出生人口數。

虎尾鎮公所說明，「虎尾鎮生育補助發放」規定，新生兒的父或母之一方設籍虎尾鎮滿6個月，且申請時仍設籍本鎮，在新生兒出生之日起6個月提出申請。（編輯：謝雅竹）1131223