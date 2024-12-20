衛福部元旦多新制攸關薪情 民間社工調升3%

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北20日電）衛福部2025年元旦有許多攸關民眾權益的新制上路，薪資成長方面，包括民間單位社會工作人員加薪3%、準公共及公共化托育人員薪資調升等，盼吸引人才流入、留住。

為保障社工人員薪資，衛福部補助民間單位社會工作人員薪資制度計畫社工人員起薪調升，自2025年起依軍公教員工待遇幅度調整，配合調升3%，修正社工人員起薪自新台幣3萬7765元調整為3萬8898元（增加1133元），社工督導起薪自4萬4239元調整為4萬5566元（增加1327元），受益人數約1萬人。

此外，因應少子女化、幼教服務的人員長留久任，準公共托嬰中心托育人員起薪由新台幣3萬元提高至3萬3200元，推估受益人數7500名；準公共居家托育人員獎助由1萬2000元提高至1萬8000元，受益人數約1萬6000名。

同時提高準公共托嬰中心獎助金額，依收托規模由20萬元至120萬元，提高為24萬元至220萬元，推估受益家數1000家。

除了準公共托育人員加薪，公共化托育機構托育人員起薪也由3萬5485元提高至3萬8011元，薪資補助每人每月最高補助1萬11元，每年最高補助13.5個月。（編輯：陳政偉）1131220