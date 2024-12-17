內政部元旦新制 租金補貼續發、滿10歲可自動通關

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（中央社記者高華謙台北17日電）內政部今天公布2項民國114年元旦新制，包括114年及115年租金補貼戶數提升至75萬戶。另外，放寬滿10歲、身高120公分的有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統，估40萬人次受惠。

內政部今天公布114年元旦新制並表示，依行政院核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，111年度提供50萬戶計畫戶數，當年申請戶數約32.6萬戶，合格戶數約27.8萬戶。

內政部說，行政院在112年5月26日核定修正專案計畫，112至113年度受理期間自112年7月3日至113年12月31日止，精進措施包含隨到隨辦、租約缺房東身分證字號可申請、納入18歲以上租屋族、最早自申請日開始補貼等。

內政部表示，經行政院今年8月19日核定修正計畫，延長辦理期程至115年，111年至113年核定戶數都給予租金補貼，114年及115年補貼戶數提升至75萬戶，並修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程。

另一方面，內政部說，明年1月1日起將放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象，有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自12歲以上調降至10歲以上，身高限制也自140公分以上調降至120公分以上。

內政部表示，這是參考亞洲鄰近國家及地區自動查驗通關系統使用年齡限制，且考量兒童容貌及青年容貌性徵差異，已可由現行技術判斷，加上新一代自動查驗通關系統可清楚擷取臉部影像的最低身高為120公分，因此做出此調整。

內政部也說，為充分保障無戶籍國民便利通關權益，也將開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

根據入出國移民法規定，無戶籍國民是指未曾在台灣設有戶籍的僑居國外國民，以及取得、回復國籍後尚未設有戶籍的國民。

舉例來說，在國外出生長大的國民就沒有台灣戶籍，原本規定要持無國民身分證號的護照搭配許可證或居留證才能入境台灣，但自明年1月1日起，只要持無國民身分證的護照就可以使用自動通關出入境。（編輯：翟思嘉）1131217