營業稅起徵點114年元旦調高 財部估12萬營業人受惠

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（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」，自114年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別，起徵點調高至每月銷售額新台幣10萬元；裝潢業等銷售勞務業別，起徵點調高至每月銷售額5萬元。兩者調幅均為25%。

財政部表示，預估受惠家數約12萬家營業人，增加減稅利益約10.68億元。

財政部說明，小規模營業人營業稅起徵點前次調高是民國96年1月1日，近年來，物價上漲導致原免徵營業稅的營業人銷售額增加，可能超過現行起徵點而成應課徵營業稅，外界屢反映應配合物價上漲情形調整起徵點。

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為反映實情，財政部表示，參酌96年1月迄今消費者物價指數（CPI）上漲幅度25%，調高起徵點。

財政部表示，這次調高起徵點規定，首次適用於114年第1季（1月至3月），繳納期間為114年5月1日至10日的查定課徵營業稅案件，小規模營業人查定的銷售額未達調整後起徵點者，因免繳納營業稅，將不會收到營業稅查定課徵（405）核定稅額繳款書。（編輯：楊蘭軒）1131212