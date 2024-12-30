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老人免繳健保費將再闖關 衛福部：剝弱勢兩層皮

2024/12/30 18:59（12/30 19:18 更新）
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「老人福利法」修正草案31日再議，擬由中央有條件補助65歲以上長者健保費。圖為健保標誌。中央社記者曾以寧攝 113年12月30日
「老人福利法」修正草案31日再議，擬由中央有條件補助65歲以上長者健保費。圖為健保標誌。中央社記者曾以寧攝 113年12月30日
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（中央社記者曾以寧、陳婕翎台北30日電）「老人福利法」修正草案明天再議，擬由中央有條件補助65歲以上長者健保費。衛福部次長呂建德今天說，這將排擠社福預算，不僅是剝弱勢者兩層皮，且恐致社安網提前破。

立法院上週原排審老人福利法修正草案，因處理其他提案審議過程耗時許久，來不及討論，延至明天再議。原本最寬鬆版本為65歲以上長者，綜合所得稅率未達20%免繳健保費，引發醫事團體反對，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%。

呂建德指出，這個寒冬對很多弱勢者來說可能不是好消息，財劃法修法通過後，中央社會福利經費將短少新台幣107億元，老人福利法修法若再通過，全民要為65歲以上長輩全額負擔健保費用，無疑是從老弱婦孺，尤其弱勢者的社會福利預算裡，再剝第2層皮。

呂建德指出，若補助所得稅率未達20%者，社福預算將短少384億元；就算僅補助所得稅率未達5%者，社福預算也會減少171億元，屆時勢必發生排擠。

排擠有2方面，呂建德說明，首先衝擊最大的將是社安網專業人員，相關薪資將出現漏洞、編列不出來，導致保護性社工、高風險家庭社工、家庭福利服務中心社工、身心障礙者需求評估與心理衛生人員等工作無法延續；將影響弱勢家庭、被害人保護工作和社區心理安全衛生工作，讓社會安全網提前破網。

其次，呂建德表示，老人、身障、兒少、婦女工作推動也將受影響，例如家暴兒少安置工作、發展遲緩兒醫療服務，公共托育、育兒津貼、身障者輔具與社區資源布建，甚至總統賴清德重視的獨居老人關懷服務等，也恐被迫中斷，不僅影響福利服務體系，也將影響弱勢家庭照顧。

呂建德說，經濟學家已經算出，戰後嬰兒潮長輩占全台1/3人口，財富卻占全台2/3。自己相信這些長輩都很關心年輕人，不見得希望領這筆錢；這項法案將加重保費負擔，衝擊弱勢民眾，因此呼籲朝野黨團，謹慎思考此政策對國家的重大衝擊。

呂建德說，年輕世代單身者年收達42.3萬元就要繳稅，若以所得稅率20%為補助標準，意味年收入126萬到256萬元要年收43萬元的人來補貼，「劫貧濟富莫此為甚」。台灣已經少子女化，明年將邁入超高齡社會，去年底15到64歲工作人口占比更已跌破7成，這項措施對代間和諧與年輕人的相對剝奪感，將是巨大衝擊。（編輯：管中維）1131230

#財劃法
#老人福利法
#健保費
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