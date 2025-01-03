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老人福利法修法長者免健保費惹議 立委楊瓊瓔撤案

2025/1/3 19:27（1/3 19:43 更新）
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圖為健保署台北業務組。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨團日前暫緩推動立法院三讀老人福利法修正案，提案者之一的國民黨立委楊瓊瓔今天已向立法院議事處提出撤案，她表示，有聽到許多各方建議，對於各界的不同聲音也都接受、參考並納入，未來在此議題會和國民黨團一致行動。

立法院會去年12月31日原擬處理老人福利法部分條文修正草案，引發各界討論。經朝野黨團溝通後取得共識，老人福利法協商後再行處理。國民黨團書記長林思銘說明，經過充分討論，認為還有討論空間，所以該案會請立法院長韓國瑜繼續協商。

楊瓊瓔原本提案修正老人福利法第22條條文修正草案，主張為落實政府有義務降低老年生活負擔的美意，並維持公平性，應修法針對65歲以上老人近1年綜合所得稅未達12%者，由中央統一補助其健保費。

楊瓊瓔今天向立法院議事處提出撤案，案由敘明，楊瓊瓔擬撤回立法院第11屆第2會期第4次會議所提「老人福利法第22條條文修正草案」，並自行通知其他共同提案人及連署人。

楊瓊瓔回應中央社記者詢問時指出，政策形成本來就是一個討論溝通的過程，她有聽到許多各方建議，對於各界的不同聲音也都接受、參考並納入。

楊瓊瓔表示，國民黨團對此案的討論及研究也很慎重，經過審慎考量，大家凝聚共識，未來在此議題黨團和立委們會一致行動。（編輯：張若瑤）1140103

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