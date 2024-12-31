老人免健保費暫緩推動 石崇良：守住量能互惠

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）65歲以上排富免健保費修法提案，國民黨立院黨團今天決定再協商，確定暫緩推動。健保署長石崇良表示，這次暫緩意義不僅是避免財務受嚴重影響，更大的重點是守住量能互惠健保精神。

「老人福利法」修正草案，國民黨立院黨團近日提出，將65歲以上長者綜所稅率未達20%下修為5%，但衛生福利部預估不論門檻下修與否，民國115年健保恐破產，將面臨全民漲保費，甚至將排擠社福預算，不僅是剝弱勢者兩層皮，且恐致社安網提前破。國民黨今天決定暫緩推動。

石崇良今天上午接受媒體聯訪時表示，這次「老人福利法」修正草案暫緩推動，不僅是免於對健保財務產生嚴重影響，更大的重點是守護住健保精神。健保精神是互助互利、量能互惠，根據每個人不同的能力進行貢獻，從來不適用年齡區分。

石崇良說，如要用年齡區分繳納健保費用與否，6歲以下的孩子、18歲以下的小孩沒有收入，「那是不是政府也應該補」。考量種種因素，健保費不是用年齡區分，而是採取量能，沒有任何一個人免除，而是根據能力，政府給予不同的補貼，哪些族群應該補貼多少，這是可以被討論的。

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石崇良表示，現行制度之下，健保被保險人分為6類，有不同比例政府應負擔部分，以有雇主的第1類被保險人為例，採雇主負擔6成保費、民眾自付3成、政府補助1成；隸屬於農漁會的農民、漁民自付4成、政府補助6成；低收入戶為第5類健保被保險人，為百分之百由政府支付保費。

每一類被保險人由政府給予不同補助，從來沒有用年齡做區分，「用年齡就講不完了」，石崇良認為，不是20%、5%門檻問題，是必須要守住健保精神，如邏輯被打亂，未來恐怕就永遠談不完，如今討論對象是65歲以上長者，未來可能又會出現其他年齡層對象被討論納入免繳健保費範圍。（編輯：陳政偉）1131231