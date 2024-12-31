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健保收入破億元大診所加強管理 最快115年納評鑑

2024/12/31 14:18（12/31 14:51 更新）
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近期有診所醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡，醫界出現加強管理大診所聲浪，健保收入破新台幣億元的大診所幾乎形同地區醫院，健保署擬加強管理。圖為健保署招牌。中央社記者陳婕翎攝 113年12月31日
近期有診所醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡，醫界出現加強管理大診所聲浪，健保收入破新台幣億元的大診所幾乎形同地區醫院，健保署擬加強管理。圖為健保署招牌。中央社記者陳婕翎攝 113年12月31日
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（中央社記者陳婕翎台北31日電）近期有診所醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡，醫界出現加強管理大診所聲浪，健保收入破億元的大診所幾乎形同地區醫院，健保署擬加強管理，最快115年納評鑑，未通過將不可用健保。

當診所規模越來越大，細分科別看診，執行手術類型增加，患者人數變多，隨之而來的是醫療事故件數上升，林口長庚醫院院長陳建宗過去曾向媒體指出，觀察到台灣近年診所規模越開越大，手術項目變多，但大診所醫療人員訓練時數要求不如大醫院，呼籲衛福部通盤檢視。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天接受媒體聯訪表示，多科別聯合診所與服務量高的大診所，醫療品質等確實需要受檢視，現階段採取健保收入超過新台幣2億元診所必須公開財報。根據健保署民國111年度財務報告，提報診所為遠東聯合診所、書田泌尿科診所、安慎診所。

石崇良表示，正在規劃下一步將要求健保申報量大的診所，必須接受評鑑，以確保病人權益與醫療服務品質，讓民眾受到妥善醫療照護，「病人量大，確實就可能會出事」，大診所確實有必要接受較高要求，如手術安全、感染管控、X光檢查輻射安全評鑑等。

石崇良說，以醫療院所財報顯示，地區醫院平均健保申報中位數為1.2億元，若診所健保申報超過1億元，基本上幾乎形同地區醫院，初估全台灣約有28家大診所健保申報超過1億元，研擬未來健保收入破億元大診所應該接受評鑑，未通過評鑑，健保將不再與診所特約。

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石崇良表示，健保收入破億元大診所納入評鑑，評鑑標準將與醫策會討論，健保署將儘速完成「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修法，預計114年農曆過年後預告，新制下半年實施，最快115年開始向大診所進行評鑑，未來每4年須評鑑1次，確保大診所醫療品質。

中華民國診所協會全國聯合會榮譽理事長陳宏麟說，一般診所通常規模小，人員配置少，業務單純，1年健保收入5000萬元是大戶，申報到1億元就不是想像中的診所，勢必有與小診所不同的處方，評鑑目的不僅是確保醫療品質，更可釐清申報量高的原因，避免基層總額遭衝量稀釋。（編輯：陳政偉）1131231

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