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健保砍大醫院「院前診所」給付 支援偏鄉不打折

2024/12/31 16:23
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（中央社記者陳婕翎台北31日電）健保署發現有大醫院「院前診所」門診，讓醫院醫師將病人帶到診所，躲醫院輕症門診成長，同時吃醫院、基層總額，明年起醫院醫師在診所超額申報給付將打75折，支援偏鄉不影響。

衛生福利部中央健康保險署將試辦醫院總額分區共管計畫，預計明年第1季上路，盼藉個別醫院總額促進醫院自我管理，但大醫院「院前診所」可能成新制漏洞，過去曾有大醫院以院前診所躲健保輕症門診年減2%，如今擔心歷史重演。

健保署長石崇良今天向媒體說明相關配套措施，研擬當大醫院醫師到院前診所執業，當年健保申報超過10萬元者，健保給付將打75折，以一般診所醫師的基層診察費380元為例，大醫院醫師在院前診所申報超量後，其診察費僅有285元，與醫院門診診察費286元相當。

石崇良說，考量名醫可能兼差多間院外診所，採取歸人計費，預計明年跟著醫院試辦分區總額管制一起上路，避免大醫院派專任醫師至院前診所，將大醫院病人下轉至自家診所，這不是真的分級醫療。至於大醫院醫師到偏鄉等醫療不足地區診所支援，不受10萬元限制，給付不打折。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠提到，過去健保推行門診減量政策，有少部分醫院將患者送進自家院前診所，逃避門診減量，影響認真落實管理制度的醫療院所權益。健保試辦醫院個別總額管制，落實配套措施同時應精進民眾參與，讓政策優化過程吻合病人需求，達到分級醫療效果。

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中華民國醫師公會全國聯合會副理事長陳相國表示，大醫院院前診所已存在10至20年之久，由大量醫院專科醫師兼職是院前診所的特色之一，患者來源可能是掛不到大醫院名醫門診，選擇名醫在院外診所門診者，或患者本來在大醫院門診看病的醫師將患者轉至院前門診。

陳相國說，因為大醫院附設院前診所有足夠多的專科醫師，甚至檢驗檢查設備比其他一般診所齊全，所以可以申請跨表檢驗項目，通過後就能執行一般診所無法做的高價檢驗，但這項檢查項目健保給付卻不是從醫院總額支應，反而是使用西醫基層總額，「這樣合法，但不合理」。（編輯：管中維）1131231

石崇良
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