老人福利法若改65歲以上免繳 衛福部估115年健保恐破產

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北30日電）「老人福利法」修正草案明天再議，國民黨立院黨團提出，將65歲以上長者綜所稅率未達20%下修為5%，衛福部預估不論門檻下修與否，115年健保恐破產，將面臨全民漲保費。

立法院上週原排審「老人福利法」修正草案，因處理其他提案審議過程耗時許久，來不及討論，延至明天再議。原本最寬鬆版本為65歲以上長者，綜合所得稅率未達20%免繳健保費，引發醫事團體反對，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%。

衛福部長邱泰源與健保署長石崇良今天上午各自表態，憂無形中對健保總額產生新台幣幾百億元衝擊，希望按照現制，不輕易改變，甚至提到健保精神是互助互利、量能付費，年齡不代表付費能力，堅決反對以年齡區分。衛福部次長林靜儀及呂建德下午臨時舉行記者會重申不贊成的立場。

林靜儀表示，以綜所稅率未達20%作為長者免繳健保門檻，健保預算恐流失新台幣約540億元，以綜所稅率未達5%作為門檻，仍會出現241億元短缺，缺口將逐年增加。不論採用排富標準為何，健保安全準備金都會在民國115年低於1個月的水位，5%門檻僅剩0.51個月、20%門檻則幾乎探底，健保面臨破產。

換句話說，「老人福利法」修正草案通過，65歲以上老人免繳保費，不論補助稅率小於5%到20%，直接衝擊2年不調健保費率的政策目標，林靜儀說，健保將在115年面臨全民漲保費挑戰。台灣從明年起將邁入超高齡社會，稅收多來自青壯世代受薪者，恐有違社會公平正義。

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林靜儀表示，免納稅不等於窮老人，當符合月退小於81.4萬元不計所得、免稅額9.2萬元且單身標準扣除額12.4萬元等其他扣除額，即使年所得破百萬元也可能免納稅。這群長輩年收入遠遠超過現在的年輕單身者或年輕家庭，仍可能造成世代剝削的衝突發生。

若以補助稅率小於20%計算，健保每年短收540億元而言，多項健保服務將首當其衝，包含明年健保給付新藥81.02億元、罕病治療180.26億元、精神科長效針劑藥費31.06億元與居家醫療照護、在宅急症照護試辦計畫等93.78億元，林靜儀說，理解為高齡者爭取補助用意良善，但切勿急於修法。（編輯：李亨山）1131230

（衛福部提供）

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