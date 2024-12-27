長者免健保費修法 政院：中央將增384億支出難同意
2024/12/27 09:36（12/27 10:33 更新）
（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院今天預計三讀老人福利法部分條文修正草案，但條文涉及65歲以上長者免繳健保費引發關注。行政院發言人李慧芝今天表示，修法若通過，中央將增加新台幣384億元支出，行政院長卓榮泰也認為這難以承受、難以同意。
立法院預計今天三讀老人福利法修正草案，包含讓所得稅級距未達20%的65歲以上長者免繳健保費，由中央政府補助，此修法引起醫界與民團關注，擔心有世代不公平的疑慮。
李慧芝今天對中央社記者表示，這次修法若以今年度的65歲長者人口計算，估算約467萬人，將增加中央政府384億元的支出，院長卓榮泰昨天主持行政院會時也強調，這將讓政院難以承受、難以同意，且修法並未指出彌補資金的來源。
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李慧芝說，卓榮泰日前邀請立法院朝野黨團協商中央政府總預算案時，雙方就曾達成共識，相關修法應該依照憲法第70條的精神、預算法第91條、財政紀律法第5條等法定原則，以及大法官釋字第391號等，預算案不得增加支出的提議，而法律案大幅增加歲出、減少歲入時，應該要徵詢政院意見，指名彌補資金的來源，必要時要提案修正法律。
李慧芝表示，卓榮泰昨天要求，衛福部在法案審查時應據理力爭，清楚說明，也請執政黨團透過協商，提醒在野黨團先前曾與政院做出的協商共識，立法院也不該把質詢、備詢就當作徵詢政院意見，應該要正式徵詢行政院意見。（編輯：謝佳珍）1131227
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