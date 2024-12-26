長者免繳健保費修法 5大醫事團體反對憂拖垮財務

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）老人福利法部分條文修正草案預計明天立法院三讀，條文涉及65歲以上長者免繳健保費，5大醫事團體今天聯合聲明認為，將加劇世代不公平，更損害健保永續，拖垮財務。

老人福利法修正條文草案中，所得稅級距未達20%的65歲以上長者健保費，由中央政府補助。從2023年總統大選時期到今年5月，藍白總統候選人、立委多次提出此議題，但衛生福利部不斷回應擔憂造成世代公平。

台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今天共同聲明反對，強調健保收入高達7成來自青壯年人口的薪資所得，長者免繳健保費，直接衝擊青壯年人口負擔，應立即擱置修法提案。

國發會預估2025年台灣進入超高齡社會，65歲以上人口占比達20%。今天這份聲明指出，65歲以上人口醫療利用率遠高於其他年齡層，預計至2070年15至64歲青壯年勞動人力將少920萬人，65歲以上將多248萬人，如此健保費分配方式明顯加劇世代不公平，更損害健保永續。

這份聲明說明，健保制度建立在「共擔風險、共享資源」的基礎上，所有享有醫療資源的民眾均有責任繳納保費。長者就醫次數多，醫療費用高，若完全免除保費，形同剝削其他繳納者權益，應堅守「量能負擔」及「使用者付費」的原則，讓享受權利者同時履行義務。

5大醫事團體聲明也提及，若動用新台幣350億元補助長者健保費，殘餘式社會補助將影響其他發展投入，不僅可能壓縮兒少、婦女、身心障礙者等弱勢群體福利保障，更可能導致其他公共服務資金短缺，對整體社會福祉造成衝擊。

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5大醫事團體呼籲，政府與立法機構正視世代正義及健保永續的重要性，不能只想滿足當代的需求，危及後代子孫，健保改革應堅守公平性、永續性及資源有效運用的原則，設計更細緻合理的健保補助機制，避免因讓利部分族群，而損害全民利益。

5大醫事團體建議，未來相關政策應更加強化地方政府的角色，透過「財政收支劃分法」修法賦予地方更多分配資源的權限，以提升資源運用效率，希望6都頂住壓力，持續檢視評估現行65歲以上長者健保補助方案。（編輯：陳清芳）1131226