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長者免健保費修法 邱泰源：畢業生所得不如「前輩」

2024/12/26 10:35（12/26 10:56 更新）
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立法院將三讀「老人福利法」修法，包含65歲以上長者免繳健保費，醫界與民團擔心世代不公平；衛福部長邱泰源26日在立法院受訪指出，健保精神是大家共同負擔，照顧全民健康，這樣的精神必須守護住，社會就是要互相合作關懷支持。中央社記者陳婕翎攝 113年12月26日
立法院將三讀「老人福利法」修法，包含65歲以上長者免繳健保費，醫界與民團擔心世代不公平；衛福部長邱泰源26日在立法院受訪指出，健保精神是大家共同負擔，照顧全民健康，這樣的精神必須守護住，社會就是要互相合作關懷支持。中央社記者陳婕翎攝 113年12月26日
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）立法院將三讀「老人福利法」修法，包含65歲以上長者免繳健保費，醫界與民團擔心世代不公平，衛福部長邱泰源說，剛畢業年輕人所得可能不如「前輩」，盼守護世代正義與健保精神。

立法院預計明天三讀「老人福利法」修正草案，包含讓所得稅級距未達20%的65歲以上老人免繳健保費，由中央政府補助，此議題再度引發討論，事實上，早從2023年總統大選時期，到今年5月多次被藍白總統候選人、立委提出，但衛福部不斷回應擔憂造成世代公平，不建議修法。

邱泰源今天上午出席立法院衛環委員會，繼續審查114年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管公務預算部分，會前接受媒體聯訪，被問到長者免健保費修法，她說，健保精神是大家共同負擔，照顧全民健康，這樣的精神必須守護住，社會就是要互相合作關懷支持。

邱泰源說，根據統計，現在的年輕世代，尤其是剛畢業的社會新鮮人，薪資收入可能比較低，甚至比「前輩」，也就是65歲以上老人還要少，世代正義是一定要考量，健保是台灣之光，明年將邁入實施30年大關，健保財務永續發展才是最重要課題。

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另外，114年健保總額首度突破新台幣9000億元大關，整體成長率高推估5.5%、低推估3.521%，付費者與醫界代表方案成長率分別為4.605%、5.171%，兩案併陳送衛福部核定。邱泰源說，目前在最後核定階段，結果出爐將儘速對外說明，盼確保有更多能量照顧人民。

除了長者免健保費提案，立法院將三讀的修法還有80歲以上免巴氏量表就可申請外籍看護等相關法規，邱泰源認為，勞動部已提供多元免評認定，半數申請外籍看護透過這個管道，醫界共識仍是須專業評估標準，以最適當管理模式，確保台灣真的需要被照顧者得到充分照顧。（編輯：陳政偉）1131226

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