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65歲以上免繳健保費拚三讀 醫師工會：嚴正反對

2024/12/27 10:24（12/27 10:34 更新）
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（中央社記者曾以寧台北27日電）老人福利法部分條文修正草案預計今天立法院三讀，條文涉及65歲以上長者免繳健保費。醫師職業工會今天提出世代分配不正義、有限資源排擠等3主張，表示嚴正反對。

醫師職業工會今天發布聲明表示，在野黨提案修正「老人福利法」第22條規定，其中最寬鬆版本，欲讓中央主管機關全額補助所得稅率低於一定門檻者，預計會讓政府每年多出新台幣300多億支出。站在年輕受薪世代與醫療勞動者的立場，提出嚴正的反對立場，且基於3個方向，認為修法可能引起巨大負面效應。

首先，是世代分配不正義。政府對於弱勢者補助天經地義，透過資源重分配排除就醫障礙是全民共識，但近幾年來社會普遍籠罩在低薪血汗、物價飛漲氛圍，此刻卻又擺明要將受薪階級所繳稅賦投資在高齡者之上，隨著少子化漸趨嚴重，如今繳稅者未來要承擔的經濟負擔加劇，且也不可能享受到前階段的人口紅利。

其次，是有限資源的排擠。工會認為，台灣的醫療支出占GDP比例極低，已是產官學界一致認定的問題。這筆額的支出對於老年人可能是錦上添花，嗷嗷待哺的醫療體系卻可能更無法得到適時挹注，無論是先進醫療的引進、勞動血汗的改善或醫療資源地域差異，都可能更加拮据。

公會表示，到頭來，醫療使用最密集的高齡者，依舊要蒙受醫療人力出走、缺藥缺床缺人的傷害。

最後，在當今醫療困境當中，保費調整已是勢不可免的問題，而一旦政府必須承擔更多老年者的保費，也將使的未來健保費率調整面臨更大障礙，執政者可能因為考量更加巨大的財政支出，因而在理應適度的調整的健保費率上更顯躊躇。

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工會表示，本次法案提案政黨先前也曾提出健保點值保障的主張，其言詞尚如雷貫耳之際，立即卻又提出大慷年輕世代之慨的撒錢主張，不僅看不到其主張的一貫性，也難見任何周全考量社會風氣與財政環境下的周全。一旦此法案通過，對於醫療產業受僱者的多重剝奪感，勢必將帶來更巨大的負面衝擊。

聲明指出，近期醫療資源短缺、醫療人力出走以至衝擊醫療品質的議題又成為輿論熱點，眾所皆知台灣長期處於醫療人力不足、勞動價值嚴重受到低估、醫療資源分配失衡的困境，政策方向應加強對這些方面的挹注，而非短線的政策買票。（編輯：陳政偉）1131227

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