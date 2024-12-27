長者免健保費？石崇良：違公平公義恐增保費稅收

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（中央社記者曾以寧南投27日電）衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天針對65歲以上免繳健保費議題說，健保精神是量能付費，以年齡區分有違公平公義原則，造成世代不公，且長期而言，恐得增加保費或稅收。

立法院近日討論老人福利法修正草案，擬讓所得稅級距未達20%的65歲以上長者免繳健保費，由中央政府補助，此修法引起醫界與民團關注，擔心有世代不公平的疑慮。

石崇良今天至南投地區視察，接受媒體聯訪表示，對此「非常憂心」。

石崇良說，健保的精神就是互助互利，因此每一個人都應該要繳保費、沒有人例外，亦即在這個保險裡面每個人都有貢獻，並且以量能付費，每類人依能力，各自都有不同的自付負擔比例，而非用年齡區分保費。

石崇良指出，健保6類投保人，各自保費負擔比例不同，如雇主需全額負擔自身保費，政府不予補助；健保投保對象中第5類的「合於社會救助法規定之低收入戶成員」，則是由政府全額負擔保費。但65歲以上免繳保費的做法，卻忽視了「年紀不等於能力」的現實。

健保制度未以年齡區分投保人，石崇良說明，若以年齡劃分是否繳納保費，恐造成世代間的不公平，背離健保量能付費的邏輯，即使設有排富條款，也難以避免；以所得稅級距未達20%為例，其實有約9成被民眾都符合此條件，若以65歲的年紀切，就會變成一種不公平。

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目前健保被保險人眷屬，石崇良說明，有無職業配偶、退休父母和未成年子女等3種，現在若針對高齡者進行補貼，「那也是依附投保的小孩子，要不要補貼？」只針對其中某一項補貼，「這個邏輯上又是什麼？」，邏輯上與健保「公平公義」的原則和精神，並不相稱。

石崇良說，以稅收超徵補貼長者保費，僅是短期減輕民眾負擔。但長期而言，若健保財源不足，恐必須限縮給付，將影響醫療服務品質；若要維持健保總額成長，勢必得增加保費或稅收，但「羊毛出在羊身上」，負擔還是會回到勞動人口身上。

目前行政院對健保的挹注，石崇良說，部分用於公共衛生預防保障，如癌症篩檢經費增加新台幣40億元，但若將預算用於補貼長者保費，每年耗費300多億元，健保沒有變大，卻耗費公務預算，恐將排擠其他醫療服務的發展。（編輯：管中維）1131227