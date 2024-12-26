65歲以上免繳健保費拚三讀 醫改會憂釀3惡果

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）老人福利法部分條文修正草案預計明天立法院三讀，條文涉及65歲以上長者免繳健保費。醫改會今天表示，恐造成深化世代對立、違反量能負擔、侵蝕健保永續3大惡果。

老人福利法修正條文草案中，所得稅級距未達20%的65歲以上長者健保費，由中央政府補助。從2023年總統大選時期到今年5月，藍白總統候選人、立委多次提出此議題，但衛生福利部不斷回應擔憂造成世代公平。

台灣醫療改革基金會今天在臉書（Facebook）發文，修法朝向讓大多數65歲以上人口免繳保險費，醫改會認為將導致3大惡果：深化世代對立、違反量能負擔、侵蝕健保永續。

醫改會表示，台灣面臨超高齡化、少子女化社會的挑戰，修法若通過，免繳保費的長者將從4.7%恐直接跳到83%，並非實質的排富。伴隨每年受薪人口因少子女化減少，將加重年輕世代的負擔，動搖健保根基。

醫改會指出，健保的「量能負擔」機制，是讓有能力的人多幫一點，達到自助互助的精神。免繳保費的長者換算月薪，是受薪勞工薪資中位數的1.08到2.43倍，並不一定是顯著有財務困境的族群。有能力的國人，都應該負擔保險費用。

醫改會強調，健保正面臨「前方吃緊、後方緊吃」困境，現行挹注弱勢長者新台幣20億元，修法通過後費用將來到300多億元，25年後翻倍來到600多億元。加上國內財稅資料限制，帳面上沒收入，不代表真的沒收入，可能無法辨識真正面對財務困難的族群。若預算編列不穩定，將會直接衝擊健保財務。

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醫改會執行長林雅惠向媒體指出，65歲以上的長者面對社會生活改變、長期照顧、慢性病照護、共病管理等問題，需要多元的社區支持、健康促進、醫療與長照方案，其核心需求不一定是繳不起健保費而形成的就醫障礙，「免繳保費」不是問題的唯一解方。

林雅惠呼籲，全民健保是「社會保險」而非「社會福利」，政策不應深化世代對立，並無視對健保的財務衝擊，最後這些惡果將由全民來承擔。（編輯：管中維）1131226