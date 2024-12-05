偏鄉計畫排除波波牙醫 衛福部允1個月內完成修訂

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）衛福部偏鄉計畫遭質疑是替國外學歷的「波波牙醫」開實習後門，衛福部長邱泰源今天表示，將重新擬定偏鄉計畫，赴55個無牙醫鄉鎮服務資格僅限本國學歷，確定排除外國學歷，承諾1個月內完成修訂。

本土小牙醫聯盟先前質疑衛福部偏鄉計畫是替「波波牙醫」開實習後門，卓榮泰日前邀請本土小牙醫聯盟對談後，要求主管機關更嚴謹採認國外學歷、50個實習名額絕不增加，以及重新檢討優化偏鄉醫療精進計畫，行政院今天要求原版偏鄉計畫停止適用，修訂出新版本。

邱泰源今天下午接受媒體聯訪重申，優化偏鄉醫療精進計畫第二期絕對沒有喊卡，只要重新調整內容，確定完全排除具有外國學歷者，「外國學歷實習這一條路已經沒有了，一個也沒有，完全消失」。他承諾1個月內完成新版本修訂，送入行政院核定，力拚明年如期上路。

邱泰源表示，偏鄉計畫修訂將遵循3大原則，首先就是計畫實施地點仍然鎖定在台灣55個無牙醫鄉鎮，鼓勵本國學歷有執照牙醫赴偏鄉服務，尤其是55個無牙醫鄉鎮出生的小孩，就讀本國牙醫學系，將來有願意回鄉，將進一步擬出鼓勵辦法，如獎學金等。

再者，優化偏鄉醫療精進計畫與牙醫相關的新台幣24億預算，將補助偏鄉牙醫設備精進，特別是補助衛生所，提供偏鄉長者更完整的牙科硬體設備；第3點是加強巡迴醫療量能，將現有的健保補助，再加上偏鄉計畫經費，增加人力，鼓勵由相同牙醫師提供連貫性的服務。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠認為，偏鄉居民長期面臨牙科醫療困境，獎勵措施留任效果有限，應從建立長期資源著手，才能緩解偏鄉醫療問題。只要是合格的醫師就應該是可以讓民眾安心就醫的醫師，政府必須審視現行海歸醫師考訓制度是否可維持醫療品質。（編輯：陳清芳）1131205