健保投保金額分級預告修正 邱泰源：強化量能負擔

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）衛福部預告修正「全民健康保險投保金額分級表」，部長邱泰源今天說，基本工資連年漲，但最高投保級距已3年未調，這次修正同時讓分級表更細緻，強化社會保險量能負擔精神。

衛生福利部社會保險司近日預告「全民健康保險投保金額分級表」修正草案，配合最低工資調整最低投保金額，也調整最高投保金額至31.3萬元，預估1年增約新台幣86億元健保收入，預告期至11月7日。

邱泰源今天上午出席第3屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會，並在會後接受媒體聯訪針對健保投保分級表將調整表示，這是依照健保法規定。

邱泰源說，最低工資連年調漲，但最高投保級距已3年沒有調整，這次除了最低投保金額因應最低工資進行調整，一併調整最高投保級距，同時讓分級表更細緻，強化社會保險量能負擔精神，預告期間歡迎各界踴躍提供意見，促進健保更健全永續。

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根據修正草案，最高投保金額部分，由21萬9500元調整為31萬3000元，並增設級距，社保司預估調整後受影響族群，平均每人每月增加831元，此部分1年健保收入預計增加33億元。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠認為，831元對高收入族群來說可能不算太重，畢竟健保設計初衷就是希望量能付費，高收入民眾負擔較高保費，但目前保費計算是綁所得，一直以來被詬病如難以查到的財產交易、地下經濟所得等仍未納入，籲健保署應朝這方向研議精進，才能解決不公平問題。（編輯：李錫璋）1131026