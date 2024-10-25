健保投保金額分級預告修正 估1年挹注86億元

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛福部社保司預告修正「全民健康保險投保金額分級表」，配合最低工資調整最低投保金額，也調整最高投保金額至31.3萬元，預估1年增約新台幣86億元健保收入，預告期至11月7日。

衛生福利部社會保險司近日預告「全民健康保險投保金額分級表」修正草案，意見表示日期至11月7日為止。

社保司長劉玉娟今天接受媒體電訪說明，因已經3年沒有調整最高投保級距，為強化社會保險量能負擔精神，縮小貧富差距，使保險費負擔更符社會公平正義，因此除了最低投保金額因應最低工資進行調整，一併調整最高投保級距。

其中，最低投保金額因應明年元旦起，每月最低工資將由2萬7470元調升至2萬8590元，調整最低1級投保金額。並因原投保等級第1級2萬7470元將調整為2萬8590元，高於現行第2級2萬7600元，第1組級距從原本的3個等級變成剩下2個等級，調整後第1級、第2級金額為2萬8590元與2萬8800元。

劉玉娟說明，調整後預估近771萬人受影響，平均每人每月健保費多繳21元，1年可增加約53億元健保收入。

最高投保金額部分，由21萬9500元調整為31萬3000元。劉玉娟說明，考量國內高收入族群有成長狀況，因此增設為2個級距、共分10個投保等級；調整後受影響族群較少，平均每人每月增加831元，此部分預估1年健保收入增加33億元。（編輯：管中維）1131025