優化偏鄉醫療精進計畫 卓榮泰指示獎勵牙醫回鄉服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）衛福部偏鄉計畫遭質疑是替波波牙醫開實習後門，行政院長卓榮泰今天提出3要求精進偏鄉計畫，包含增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能，既有預算用於牙科設備採購、薪資保障，以及鼓勵在地醫生。

本土小牙醫聯盟先前質疑衛福部偏鄉計畫替波波牙醫開實習後門，卓榮泰日前邀請本土小牙醫聯盟與會對談後，要求更嚴謹採認國外學歷、50個實習名額絕不增加，以及重新檢討優化偏鄉醫療精進計畫。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰指示，優化偏鄉醫療精進計畫部分，應依照3項原則，包含第一，增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能；第二，現有預算中，投注於衛生所牙科設備更新與採購、薪資保障等；第三，針對55個無牙醫的偏鄉，除鼓勵本國醫生前往服務外，也鼓勵在地醫生透過獎勵機制，回到故鄉服務民眾。

卓榮泰說，優化偏鄉醫療精進計畫第二期將參照各界意見，原計畫停止適用，請衛福部參照3項原則，一個月內提出優化偏鄉醫療計畫，送政院核定後實施，也期盼計畫合理調整後，範圍界定更清楚，讓優秀合格的牙醫師提升偏鄉醫療量能，讓民眾更安心。（編輯：張均懋）1131205