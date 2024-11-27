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波波爭議 賴清德：偏鄉計畫綁10年 50實習名額不變

2024/11/27 18:40（11/27 19:12 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨中常委王世堅今天向兼任民進黨主席的總統賴清德陳情指應保護本土牙醫權益；王世堅會後轉述，賴清德提到，每年國外回台實習名額就是50名，不會改變，行政院長卓榮泰昨天會見本土牙醫聯盟提到，參與偏鄉計畫的波波醫師，必須綁定在偏鄉服務10年。

衛福部偏鄉計畫掀起土洋牙醫論戰，雙方陸續上街頭、開記者會隔空對決。

民進黨今天召開中常會，王世堅再度向賴清德陳情此議題。

王世堅會後接受媒體訪問表示，他向賴清德提到，必須維護每個世代青年公平教育的權利跟工作權，國內牙醫不夠應從醫療體系招生，許多「波波醫生」是因為家中財力雄厚或背景才能出國取得學歷，幫他們開後門是不對的，給下一代公平、努力的機會，才是真正的台灣價值。

王世堅也提及近期「波波醫生」進行子宮鏡手術時刺穿患者致死，造成台灣醫療品質下降，現在偏鄉醫療計畫卻給波波大開終南捷徑。

王世堅表示，賴清德向他說明，現在美國、日本等國外都有開放部分名額給台灣學生就學行醫，這是對等交流，每個國家都有，這個國際慣例不能打破，而每年國外回台實習名額50名的政策不會改變。

王世堅轉述，賴清德也提到，行政院長卓榮泰已與本土牙醫聯盟見面，說明牙科偏鄉計畫確有需求，但是參與計畫的波波醫師必須綁定在偏鄉服務10年，不會讓實習名額遭到「波波醫師」的濫用。

波波醫師是指民國106年後赴中東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格。（編輯：林興盟）1131127

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