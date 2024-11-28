波波醫師爭議 卓榮泰：實習名額不變、嚴謹採認國外學歷

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（中央社記者賴于榛台北28日電）本土小牙醫聯盟質疑衛福部偏鄉計畫替波波牙醫開實習「後門」，行政院長卓榮泰日前邀請本土小牙醫聯盟與會對談，會後做出3項裁示，包含將更嚴謹採認國外學歷、50個實習名額絕不增加，以及重新檢討優化偏鄉醫療精進計畫。

本土小牙醫聯盟多次質疑衛福部的偏鄉計畫，是替波波牙醫開實習「後門」，衛福部多次澄清，偏鄉計畫不等於密醫計畫，也沒有後門，會對國外學歷審查嚴格把關。

行政院今天透過媒體群組表示，本土小牙醫聯盟近期對優化偏鄉醫療精進計畫，及相關牙醫議題提出許多訴求，行政院長卓榮泰26日在行政院邀請政務委員陳時中、衛福部長邱泰源、次長周志浩，以及本土小牙醫聯盟理事長黃映綺、理事暨台灣大學牙醫學系副教授王東美等相關人員共同與談，交換意見。

行政院發言人李慧芝說，卓榮泰在與談後做出3項裁示，第一，是國外學歷採認的部分，在符合相關法規下，承認國外學歷是基於國際間平等往來原則，然而為維護國內醫師培育制度與醫師人力品質，這次「醫師法施行細則」修正，對未來國外學歷的採認與學歷甄試程序，會更加嚴謹審核，對於執行面和意見不同處也需與外界多加溝通。

第二，卓榮泰承諾，有關本土小牙醫聯盟所關心的國外牙醫畢業生實習名額，每年50個實習名額絕對不會增加。

第三，卓榮泰要求衛福部重新檢討優化偏鄉醫療精進計畫，且計畫限於55個無牙醫執登的偏鄉地區，以有執照的本國醫師優先，並不會納入未完成臨床實作（適應）訓練的國外牙醫畢業生，以期更加符合實際現況需求，照顧偏鄉居民就醫權益。

李慧芝表示，卓榮泰感謝本土小牙醫聯盟長期關注本土牙醫權益，並持續關心偏鄉醫療計畫，也請陳時中督導衛福部完善相關計畫及修法，展現行政單位解決問題的決心。（編輯：張均懋）1131128