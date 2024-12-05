修法挨批為波波醫師開大門 衛福部澄清無此事

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）本土小牙醫等團體質疑醫師法施行細則修正案放寬「波波醫師」考照資格，衛福部醫事司今天重申，修正案主要是提升國外學歷採認規範的法律位階，讓定義更明確，沒有「關後門、開大門」等情事。

衛生福利部11月25日公告修正醫師法施行細則，國外學歷不予採認情形從9項增加到11項，包括未對外公開招生及考試等，自發布日施行。但本土小牙醫聯盟等團體質疑放寬國外學歷的「波波醫事」考照資格，今天召開記者會，要求醫師法施行細則修正案撤回重修。

對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁接受媒體電訪再次說明，修正施行細則是為了提高法律位階，沒有什麼「關後門、開大門」等情事，而且國外學歷回台要經過教育部、考選部跟衛福部等關卡。

劉玉菁解釋，教育部明定畢業學校應為已列入教育部參考名冊，未列入參考名冊者，應為當地國政府學校權責機關或其認定的教育專業評鑑團體所認可；進入考選部這關後，如果入學方式屬於11種不予採認情形，就算是教育部採認的學校，學歷同樣不會採認，細則修正僅是將學歷採認原則相關規範移至施行細則，內容完全沒有改變，所以也沒有見習抵實習這件事。

劉玉菁表示，原本採認原則中的「非經一般常態招生或入學管道」，考慮外國院校入學方式多元，缺乏一般常態招生方式或入學管道的明確定義；為避免不確定法律概念影響應試資格審議，修正為「未有對外公開招生及由公開考試、甄審、推薦或其他相當之方式入學」，讓定義更明確。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺指出，新細則放寬成任何國外團體認可即可，等於是台灣完全沒有審查，連野雞大學的學歷都要承認，還維持牙科可以用見習（站在旁邊看）抵實習（實際動手治療病人）時數的荒謬規定，甚至承認遠距教學、網路實習，根本是愈修愈寬鬆。

高雄市牙醫師公會理事長蔡政峰強調，「醫療是訊息不對稱的行業」，尤其牙科大部分處置是來自醫師建議，供應誘導需求的現象相較其他的科別更加明顯，目前台灣牙醫人力已呈現過剩，但又城鄉分佈不均。

從牙醫地方公會的實務角度，蔡政峰建議，政府應投入更多的資源在偏鄉牙科醫療，建立長期的誘因，吸引都會區優秀的醫師願意前往偏鄉服務，同時應該更嚴格控管牙醫師的質與量，在國內考選與教育品質均優的情況下，牙醫師人力供應，應該以國內為主，同時嚴格限制國外學歷應考國內證照資格，以維護國民口腔健康。（編輯：陳清芳）1131205