波波醫師爭議延燒 國際牙醫籲別為私利扭曲法令

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）波波牙醫爭議持續，國際牙醫聯盟今天表示，出國學醫符合醫師法規定，且國外學歷經嚴格審查，偏鄉計畫以本土牙醫師優先，籲本土牙醫團體勿因個人利益曲解法令，誤導大眾。

有婦幼診所醫師過去執行子宮鏡手術導致患者死亡，近期被起底是波波醫師，引發討論；另外，本土牙醫質疑政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉。

本土小牙醫聯盟日前與衛福部當面溝通破局，揚言11月24日上街頭，國際牙醫校友聯合會則指本土小牙醫抹黑國際牙醫，宣布同天召開記者會將提出3大訴求回應不實指控。

對於網路流傳波波醫師名單，國際牙醫聯盟理事長林宗億今天透過新聞稿表示：「依法出國留學，又不是滔天大罪不應如此被獵巫網路霸凌。」民國112年前至9大區域留學的學生，是依據立法院修訂的「醫師法」合法出國留學，完全符合國家法令。

此外，林宗億表示，學歷採認也遵循教育部制定的「大學辦理國外學歷採認辦法」，並非如外界所言有所「放水」，主管機關應依法保障這些學生回國後順利應考並完成實習，並以國人健康與福祉為優先，避免任何團體因私利曲解法令，誤導社會大眾。

林宗億強調，多元取材本是現代社會進步國家的選材趨勢，同時包括建築師、律師、會計師等各種師級專業，皆可持擁有符合教育部認可的外國學歷來應考國家考試，此國外學歷認證並非獨厚牙醫。

針對本土小牙醫聯盟將在週日上街遊行，林宗億指出，該聯盟的訴求中有多處錯誤資訊。他解釋，偏鄉計畫的目標是提升偏鄉牙醫量能，且規則非常清楚，本土牙醫師擁有優先選填權，並非如小牙醫聯盟所稱「本土牙醫無法選填」。

林宗億以衛福部統計數據說明，台灣牙醫資源78%集中在6都，目前仍有209個鄉鎮為牙醫缺乏地區，其中55個鄉鎮更是全無牙醫，他完全認同衛福部計畫順序，由本土牙醫開始，也歡迎考量蒼生福祉有志的本土牙醫優先選填，「額滿我們無法選填，我們都甘之如飴」，但呼籲小牙醫聯盟切勿自己不填，同時又不讓偏鄉牙醫量能充實，不應如此罔顧偏鄉地區的國人健康。

他重申，112年「醫師法」已修正通過，未來將不會再有海歸醫師，呼籲本土小牙醫不要散播「未來會有更多、無限的海歸醫學生」的錯誤資訊來誤導民眾，週日國際牙醫聯盟也會召開記者會，針對本土小牙醫的遊行內容做澄清。（編輯：管中維）1131122