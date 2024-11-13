波波醫師爭議 邱泰源：加嚴審查國外學歷、偏鄉牙醫計畫本國優先

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北13日電）衛生福利部推動「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，遭批為波波牙醫開後門。部長邱泰源今天親上火線提出3點回應，強調將以55個無牙醫鄉鎮為限、本國學歷畢業生優先。

有婦幼診所醫師過去執行子宮鏡手術導致患者死亡，近期被起底是波波醫師，引發討論；另外，本土牙醫質疑政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉。

面對波波醫師風波不斷，衛福部長邱泰源傍晚召開臨時記者會提出3點回應，首先是衛福部調查目前共有55個鄉鎮無牙醫師執業，因此規劃「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（113-116年度）-充實在地牙醫醫療量能計畫」，將以這55個無牙醫鄉鎮為限，優先以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力。

至於未來是否開放國外牙醫畢業生投入偏鄉服務一事，他強調將秉持公開透明原則，落實社會溝通再做決定。

其次，每年國外回台實習50個名額不會變。邱泰源表示，第3點將針對國外學歷加嚴審查，為因應醫師法修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，把函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

邱泰源表示，優化偏鄉計畫絕不是密醫到偏鄉，「都是有執照」，台灣醫療體系與訓練，不論畢業於哪間學校，臨床訓練都是非常完整，實力不好在醫療院所是沒有辦法做到讓大家肯定，「我們臨床訓練相當扎實，民眾可以放心」。

針對900名波波醫師名單在網路上被流傳，邱泰源表示，醫師可自主揭露學經歷，但被動公開牽涉個資，謹慎為妙，必須尊重個資權利。醫事司長劉越萍補充，所有執業醫事事人員都會有執業登記，以利分辨合格醫師，合格醫事人員品質是衛福部願意出來保證的。

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衛福部次長林靜儀說，衛福部秉持著不論國內外學歷都必須具備可被承認的正確學歷標準，醫學系畢業後一般醫學訓練（PGY）等實習一項都不會少，以2個階段國考，篩選出國家認可醫師執照資格者，台灣醫事人員每年都有再教育學分時數，持續提升專業能力，證書才得以延展。

「波波醫師」是指民國106年後赴中東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格，台灣基層牙醫師協會近日指出考選部過去2年半未依照原則審核考生。（編輯：李淑華）1131113