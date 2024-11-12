波波牙醫偏鄉計畫爭議 衛福部公開24億經費用途

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）波波醫師爭議持續，本土牙醫質疑政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉。衛福部公開經費用途細項，澄清確實直接用於解決偏鄉醫療。

「波波醫師」是民國106年後赴東中歐唸書的醫師、牙醫學歷生，陽明交通大學牙醫系教授林元敏今天在記者會上點名衛福部長邱泰源是111年醫師法修法提案7條附帶決議、增加波波牙醫實習名額的立委，擔心衛福部推出的偏鄉計畫有漏洞，恐製造更大量的波波牙醫。

林元敏說，波波牙醫過去接受的教育並非常態體制，而是類似國際班模式，衛生福利部口腔健康司以24億元推行的偏鄉計畫，可能大幅開放波波牙醫實習名額，甚至服務地點疑似非偏鄉，衛福部曾表態偏鄉計畫內容什麼都可以修改，就是加開波波牙醫名額不能拿掉。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟推估，台灣未來每5個新進牙醫師就會有1個是波波牙醫，理事長黃映綺表示，「我是來自鄉下的孩子，苦讀多年順利考試擠進牙醫系，改變人生」，波波醫師議題持續15年，成為權貴子弟習醫捷徑，大增的波波實習名額恐排擠本土學生資源。

黃映綺說，本土牙醫學系的學生或畢業生資源不足，可能造成練習量不足，醫術就會不好，最後受害的就是全體民眾。總統賴清德競選時，在牙醫師後援會成立大會上承諾，不會增加波波牙醫實習名額，呼籲賴總統信守承諾，不要毀壞台灣醫療。

衛生福利部口腔健康司透過新聞稿澄清「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（113-116年度）」，是充實在地牙醫醫療量能計畫，24億元經費皆用於提升偏鄉牙科醫療，包含派駐資深牙醫師支援偏鄉地區7.7億元；訓練本計畫招募學員，完訓後導入偏鄉地區服務，含訓練醫院臨床訓練費1.5億元。

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收訓獎補助費2億元；獎勵訓練醫院長期支援偏鄉地區1.9億元，業務費1億元，及增聘人力獎勵費1.9億元，以維護訓練醫院醫療及教學量能；補助偏鄉地區服務院所充實設施設備共3億元，及轉任留任於服務院所獎勵費1.2億元。

另外偏鄉地區住宿式長照機構提供外展服務，含住宿式機構指標達成獎勵，共計3.4億元等。口腔健康司表示，截至113年8月底，全國尚有157個牙醫醫療資源不足地區，其中55個鄉鎮區無牙醫師執業。這項計畫114年度優先以已領有證書牙醫師為招募對象，並非網傳引進波波牙醫。（編輯：李亨山）1131112