本土醫憂波波學歷後門開更大 衛福部：嚴格管理

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）有婦幼診所醫師過去執行子宮鏡手術導致患者死亡，近期被起底是波波醫師，引發討論。本土醫師擔憂波波學歷近年後門開更大，衛福部長邱泰源表明嚴格管理、注重品質決心。

「波波醫師」是指民國106年後赴中東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格，台灣基層牙醫師協會近日指出考選部過去2年半未依照原則審核考生。

針對近期惹議的波波醫師事件，醫師蘇一峰在臉書指出，10年前醫界曾為了波波醫師上街頭，10年後還是為了波波醫師上街頭，如今執政黨把波波後門開更大，「統統都快速認證」。

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衛福部長邱泰源今天下午出席台灣醫學週活動，會前接受媒體聯訪被問到如何看待「波波醫師」後門開更大的質疑聲浪。

邱泰源說：「這是我們一定要澄清的。」3度提及嚴格管理、注重品質的核心態度，審核只有越來越嚴，沒有越來越寬，相信衛福部管理絕對是最嚴格的，兼顧醫師品質。對於在網路論壇出現波波醫師名單被公開，他僅回應還沒看到流傳的900人名單。（編輯：張雅淨）1131110